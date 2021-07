Gas Bienestar: Creará AMLO empresa que garantice precios bajos

El presidente de México se disculpó con los capitalinos por no poder cumplir, hasta ahora, el compromiso de reducir el precio del gas.

Escucha la nota:



Esta mañana durante su conferencia matutina el presidente de México anunció la creación de la empresa Gas Bienestar.

Lo anterior luego del constante aumento en los precios del Gas LP, sobre todo en la Ciudad de México.

“Dicha empresa será perteneciente al Gobierno de México y vendrá el gas a un precio accesible”.

Información relacionada: ¿Por qué mejora el consumo, pero no la inversión?

¿Quién controlará la empresa?

Gas Bienestar será distribuidora de gas que y a su vez administrada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con el objetivo de que se controlar los precios, los cuales reconoció el mismo Presidente del país, que no ha podido controlar aún.

López Obrador se disculpó con los mexicanos por esta situación y reconoció el incremento.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del Gas LP en el país y no he podido cumplir con el compromiso de que no aumente”.

El mandatario mexicano explicó que hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50 por ciento de este insumo.

Sobre esto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó: “se están quedando con márgenes de utilidad muy altos”.

También indicó que Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado.

“Esto sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia, porque no hay”, aclaró.

Comenzará operaciones en CDMX

“Que no tengamos ningún asunto de inseguridad, darle la garantía a la gente de que va a estar completo el cilindro”, es uno de los principales objetivos de la empresa”, dijo López Obrador, esta mañana.

La nueva empresa, llamada Gas Bienestar, propuesta por el mandatario dará inicio a sus operaciones en la capital del país, siendo esta en donde se presenta el mayor incremento en los precios del gas LP.