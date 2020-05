Garantiza Durango procesos justos a menores infractores ante Covid-19

Escucha la nota:



Ante la pandemia por Covid-19, el Tribunal para Menores Infractores del Poder Judicial de Durango, ha implementado medidas para garantizar procesos justos y medidas de prevención para los menores, entre ellos destaca la elaboración de un expediente virtual que permitiría tener audiencias por Internet y una app para dar seguimiento a los menores.

Alejandro Ramón Fuentes, Magistrado Presidente del Tribunal en aquella entidad, explicó que al inicio de la emergencia y en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia se creó y puso en funcionamiento una aplicación que da seguimiento a los menores en conflicto con la ley que se encuentran en libertad, para asegurar su ubicación y el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por los tribunales.

Durante su participación en la Webinar Desafíos y aprendizajes en el acompañamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal ante la pandemia por Covid-19, organizado por Tejiendo Redes Infancia, explicó que, a pesar de las limitaciones físicas, se continúa con videoconferencias para dar seguimiento a los casos más urgentes, realizar investigaciones, otorgar preliberaciones y cumplimentar órdenes de aprehensión en los casos más graves.

Ramón Fuentes dijo además que se ha sensibilizado a los jueces de ejecución para que sean flexibles ante la situación actual y no suspendan la libertad a los menores que no trabajan o no demuestran continuidad en sus estudios y a quienes no pueden acudir por cuestiones de prevención a firmar documentos.

Finalmente señaló que actualmente la app creada para dar seguimiento a las medidas no privativas de la libertad, se aplica a 778 menores infractores que cumplen con las medidas impuestas por las autoridades a través de teléfonos celulares o de computadoras.