Garantiza AMLO recursos para plan integral para Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó recursos suficientes para el Plan Integral para Tabasco, Chiapas y Veracruz a fin de atender la emergencia por las inundaciones y atender a los damnificados, así como los daños en viviendas y en la infraestructura de los estados.

En conferencia de prensa desde Tabasco, el jefe del Ejecutivo adelantó que el próximo martes en Palacio Nacional se reunirá el gabinete federal con los gobernadores de Chiapas y Tabasco para definir el Plan y las acciones para prevenir y evitar las inundaciones.

Acompañado por el gobernador del estados, Adán Augusto López, el mandatario indicó que también se revisarán los programas de desarrollo urbano y las acciones de reforzamiento en materia de bienestar, así como definir el monto del presupuesto que se ocupará para dicho fin.

“Ha sido autorizado el presupuesto para el año próximo, y ya tenemos disponibilidad de fondos para financiar todo el Programa Integral en beneficio de los afectados por inundaciones en Chiapas, Veracruz y en Tabasco”, comentó el mandatario.

Dejó en claro que el apoyo para todos los afectados se entregaran directamente a ellos. “No se va a entregar nada a organizaciones o líderes. No queremos intermediación porque no queremos corrupción. Porque antes lo que les daban no les llegaba a los que necesitaban, se quedaba arriba para beneficio de los dirigentes”.

Afirmó que esto no se permitirá ” y más que estamos en vísperas de elecciones. Imagínense si se entregan así recursos, se va a echar a perder todo por la politiquera”.

Detalló que en el caso de las obras estructurales o de fondo, por ejemplo, el dragado de los ríos, los bordos, la reparación de los caminos, todo eso requiere de proyectos específicos, por lo que se tendrá que hacer las cotizaciones.

Tras las críticas por no recorrer las zonas afectadas como lo han hecho otros mandatarios, López Obrador respondió “cómo voy a ir para tomarme la foto a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que sé que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto”

“A lo mejor los que nunca han hecho eso pues tienen que demostrarlo, además yo soy liberal y la Biblia dice que es lo que da a la izquierda no tiene porque saberlo la derecha”, señaló.

A su vez, la Titular de la coordinación nacional de protección civil, Laura Velásquez, reportó un saldo de un total de 899 comunidades afectadas, 99 mil 573 viviendas inundadas, 302 mil 498 personas damnificadas y 8 decesos en Tabasco.