Garantiza AMLO a ‘FRENAA’ que no habrá represión a su plantón

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a los integrantes de FRENNA que mantienen un plantón en el centro de la Ciudad de México en contra de su gobierno, que no van a ser molestados ni reprimidos y que pueden quedarse el tiempo suficiente.

Durante su visita al municipio de Jojutla, epicentro del sismo del 2017, el mandatario federal celebró que los “conservadores” que ahora se manifiestan, se hayan bajado de los carros para protestar y les pidió que se queden en las casas de campaña de plantón instalado este fin de semana en la avenida Juárez y que no se vayan a los hoteles mientras sus seguidores se quedan a la intemperie.

Al recordar que él mismo y sus seguidores realizaron plantones similares durante mucho tiempo buscando la justicia y la democracia, López Obrador les dijo que tienen todas las garantías de manifestarse sin ser molestados porque el suyo no es un gobierno represor, “que se sientan seguros porque nosotros vamos a estarlos cuidando, van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades”.

AMLO aseguró que este plantón es un signo de que su gobierno va avanzando, porque ahora protestan los que estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público, “los conservadores, antes protestaba el pueblo raso, protestábamos nosotros cuando estábamos en la oposición porque queríamos justicia y queríamos democracia; ahora están protestando los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y de corrupción”.

Apuntó que por eso “me siento hasta contento porque si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado diría: no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio, pero de verdad las cosas están cambiando”.

En este evento el Presidente estuvo acompañado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto y el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante.