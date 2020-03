Gabinete de gobierno formará grupos de análisis ante Covid-19

Escucha la nota:



En medio de una pertinaz lluvia, el grueso de los integrantes del gabinete legal y ampliado abandonaron Palacio Nacional bajo un fuerte hermetismo.

En contraste, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, atendió por un minuto a la prensa para señalar que con el Jefe del Ejecutivo se habló de “muchas cosas”.

—“¿Algunas medidas?, ¿nos puede comentar cuáles?”

—“No”, atajó Márquez enfática.

—“¿Por qué?”, se le cuestiona.

—“Porque nos pidió el presidente que mantuviéramos equipos de trabajo, y no. Como no hemos decidido nada, no le puedo decir nada”, explicó, al señalar que se van a formar equipos de trabajo para el análisis”.

—“¿Para el impacto del COVID-19?”

—“Sí”, reconoció, al destacar que se dará la información próximamente.

Ariadna Montiel, su secretaria del Bienestar, indicó que se habló con el presidente López Obrador del avance de los programas; “de trabajar mucho, de no perder el ánimo”, agregó.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que ante la diseminación del coronavirus, en el país “pues vamos bien, en serio”.

—“Pero acaban de decir que podría hacer 10 mil pacientes graves?”, se le increpa.

—“En su momento tendremos que ir escalando hasta llegar a esos números; yo no dudo que tenemos la capacidad de conversión de los hospitales”.

—“¿Podrían pedirle a hospitales privados que apoyen?”, se le consulta al titular de Salud.

—“Sí, claro que sí”, afirmó el Dr. Alcocer.

—“O construye un hospital”, se le comenta.

—“No, no es necesario”, indicó el titular de Salud.