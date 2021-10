G-20: Ebrard pide a potencias validar todas las vacunas contra Covid-19

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pidió este sábado durante su participación en la cumbre del G-20 en Roma que las potencias mundiales reconozcan la validez de todas las vacunas contra la covid-19 aprobadas por la OMS y no las restrinjan por motivos geopolíticos.

“Durante su participación, el canciller expuso los esfuerzos de México y América Latina por avanzar en la vacunación de sus poblaciones, así como en la producción propia de biológicos para evitar la dependencia con otras regiones”, informó la Cancillería mexicana.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, que representa en la cumbre al presidente, Andrés Manuel López Obrador, “hizo un llamado a los líderes mundiales al reconocimiento universal de vacunas” y también pidió “apoyar la vacunación en países en subdesarrollo”.

México abandera esta petición porque su plan de vacunación contempla un amplio repertorio de vacunas que incluye, entre otras, la rusa Sputnik V y la china CanSino, las cuales no son aceptadas para viajar a Estados Unidos ni a la Unión Europea.

Family photo of the #G20 Heads of Delegation attending the #G20RomeSummit with a group of health personnel struggling against the COVID-19. pic.twitter.com/zvCUnf2S3p

— G20 Italy (@g20org) October 30, 2021