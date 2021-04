Funcionarios que golpean a mujeres no pueden trabajar en GN: AMLO

Escucha la nota:



Cuestionado sobre la golpiza que propinó a su esposa un suboficial de la Guardia Nacional (GN) adscrito a la Unidad de Órganos Especializados, quien fue posteriormente detenido portando una arma, cartuchos y 60 bolsas pequeñas con posible enervante, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no se van a permitir actos autoritarios ni abusos de autoridad de nadie” y resaltó que “se proceda como se está haciendo, se va a continuar combatiendo todo lo que es maltrato a las mujeres, violación de derechos humanos, feminicidios en general; vamos a combatir la inseguridad y la violencia y conseguir la paz y tranquilidad sin corrupción del gobierno, sin impunidad, sin que haya asociación delictuosa que no valgan las influencias y en eso estamos avanzando. Pero de manera concreta. Ya no puede continuar en la guardia nacional quien hace ese tipo de acciones, quien lleva a cabo estos delitos. Sí la autoridad considera que en efecto, se golpeó a una mujer no puede seguir laborando en el gobierno un funcionario con esas características”.

Sobre el uniformado de 27 años que “ya está en manos de la autoridad”, el Jefe del Ejecutivo Federal subrayó que “sí se demuestra que golpeó a una mujer, inclusive sin ser su pareja sentimental o su esposa o lo que sea, es una mujer ya una autoridad así no puede seguir. Un funcionario así no puede seguir laborando en el gobierno… así de sencillo, es un asunto no sólo legal, es un asunto moral, ético humano”.

Desde Palacio Nacional el primer mandatario mexicano dio lectura al mensaje en redes de la Guardia Nacional sobre los hechos: “con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta institución agredir a su esposa en la vida pública conducta totalmente alejada de los principios y valores de la Guardia Nacional. Reprobamos cualquier acción que atente contra la integridad de las personas, máxime cuando se trata de una mujer; por ello, la unidad de asuntos internos inició un procedimiento administrativo en contra de presuntos responsables. En la Guardia Nacional ratificamos el compromiso de contribuir para lograr un país libre de violencia en contra de las mujeres pilares fundamentales de la sociedad mexicana”, replicó López Obrador.

El presidente de México sentenció que habrá “cero tolerancia en estos casos y en todos los casos de abuso de autoridad, violación a los derechos humanos, entonces me da mucho gusto que se actúe así. Si se cometen abusos se castiga a los responsables”, concluyó.