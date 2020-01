Foro Nacional de Militantes de Morena exige renuncia de Polevnsky

Escucha la nota:



El Foro Nacional de Militantes de Morena exigió la renuncia de la secretaria general en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, porque no ha cumplido con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de emitir de nueva cuenta la convocatoria para renovar los órganos directivos del partido y contar con un padrón de militantes fiable.

En conferencia de prensa, Marcos Fuentes aseguró que tienen hasta el 29 de enero para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral, de lo contrario podrían ser multados y hasta perder el registro.

“Tiene un plazo al 29 de enero, esta obligación nos coloca en la posibilidad de que a Morena lo multen y de no cumplirse además la posibilidad de que se le quiten a Morena sus derechos como partido político, es decir, Yeidckol no solo no da cumplimiento a los acuerdos que son inatacables sino que además dice que eso le da posibilidad de permanecer en el cargo durante todo el año y ella misma decidir quiénes van hacer los candidatos a cargos de representación popular”, aseveró.

De acuerdo con militantes de Morena, la actual presidenta está violentando la resolución del tribunal Electoral y la obligación que tiene el Comité Ejecutivo Nacional de “reponer el procedimiento de selección de los integrantes para renovar la dirigencia nacional”.

También, insistieron en la necesidad de que exista una auditoría a las finanzas de la gestión de Polevnsky porque la mayoría de los recursos “son dedicados a la promoción de su imagen”.