Fondo emergente para coronavirus no es necesario, es por si acaso, admite Delgado

El fondo emergente para hacer frente a la emergencia de salud provocada por la presencia del coronavirus en el país, no es necesario, admitió el promovente de su creación, el coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

Al admitir que el propio Gobierno Federal ha señalado que la cifra del fondo, casi 26 mil millones de pesos, no es necesaria por el momento, Delgado Carrillo puntualizó que establecer esa herramienta en la ley, tiene un fin específico.

Que el Ejecutivo Federal lo utilice en ocasiones emergentes de salud y no solo eso, sino por causas que generen afectaciones económicas, justificó.

“Bueno, por lo pronto el gobierno ha dejado muy en claro que no necesita recursos adicionales en lo que toca a la atención y prevención de salud pública por el tema del coronavirus, tenemos cinco casos registrados entonces el gobierno dice: por el momento no necesitamos recursos. ¿Qué pasa en este caso? Como está prevista la activación del fondo, entonces quiere decir que el gobierno no va a activar el fondo emergente, porque no lo necesita”, dijo.

“Pero en caso de que lo llegara a necesitar, bueno, simplemente lo tiene que activar presentando la solicitud al Congreso. Ahora, puede ser que en la parte económica, en la dimensión económica el coronavirus esté impactando, entonces ahí Hacienda podría decir, necesitamos tomar este tipo de acciones, que ahí sí pudieran requerirse recursos adicionales (…) Por eso tiene esa dimensión lo que estamos planteando, la atención de emergencias que pudieran presentar graves riesgos para la población o para la economía”, recalcó.

Si el gobierno “detecta” que requiere recursos adicionales, activa el fondo y dispone de ello, remarcó.

También negó que se trate de darle al Ejecutivo Federal la libertad de endeudarse sin autorización del congreso, “eso sería anticonstitucional”, aseveró.