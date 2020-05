FONDEN no puede desaparecer, coinciden líderes en San Lázaro

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, hubo un posicionamiento casi unánime a favor de mantener en operación el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), cuya desaparición fue propuesta por los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con otros 43 fideicomisos.

En parlamento abierto virtual sobre el tema, los líderes de prácticamente todas las fracciones parlamentarias se pronunciaron en contra de la extinción de esos instrumentos financieros.

Al participar en el ejercicio, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, afirmó que en algunas ocasiones, sin especificar nombres ni periodos de gobierno, gobernadores “simularon” desastres con tal de acceder de manera irregular a recursos del FONDEN.

“Ha habido simulaciones, ha habido gobernadores por ejemplo, que han simulado desastres, que han sumado el daño a lasa carreteras rurales para sumarlo a lo que ya había dañado el huracán o el fenómeno natural del que se tratase. Todo eso ha cambiado afortunadamente, ya hay más transparencia”, dijo el auditor Colmenares Páramo.

También se pronunció a favor de crear un “nuevo FONDEN” que mantenga los aspectos positivos, y modifique las áreas y elementos que se prestaban a corrupción y opacidad.

Por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador Juan Carlos Romero, que calificó la iniciativa de MORENA como inoportuna, exigió retirar el proyecto.

“Preguntas básicas, ¿esta iniciativa era necesaria? No. ¿Era importante revisar el tema? Sí, pero no a través de una iniciativa que parece más en otro sentido. Qué haría yo como petición respetuosa, primero que retiren la iniciativa y que nos den el tiempo necesario para ver esto a profundidad y con amplitud. Segundo, ver la gestión de riesgos de manera integral. Lo que si es muy importante es que esto no se presente como una alcancía para utilizar para improvisaciones”, demandó el exgobernador de Guanajuato.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recalcó, a través del coordinador René Juárez, que ninguna iniciativa de reforma podrá desaparecer la realidad de los desastres naturales en México.

“Ninguna iniciativa es capaz de desaparecer la realidad, de desaparecer la desigualdad, de desaparecer las inundaciones, los terremotos, los sismos, los huracanes, los incendios forestales. Ellos van a seguir existiendo con o sin iniciativa, por eso es fundamental que mantengamos estos recursos”, recalcó Juárez Cisneros.

Lo anterior, al calificar el planteamiento de los diputados de Morena como irresponsable, porque de avanzar, podrían poner en riesgo la vida de los ciudadanos más desprotegidos, quienes también resultan ser los más afectados por desastres naturales y eventos catastróficos.

También se congratuló con las declaraciones del Presidente de la República, respecto a que no se retirarán los recursos para Protección Civil.

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, remarcó que la propuesta de MORENA busca “desmantelar” la protección civil y es en embate a los fideicomisos, sin que se proponga con claridad la alternativa para dar uso a los recursos involucrados.

En defensa de la iniciativa, el líder de los morenistas en San Lázaro, Mario Delgado, rechazo retirar el documento que se elaboró de la mano de la Secretaría de la Función Pública.

Demandó a los líderes de la oposición no hacerse “los ofendidos” con el proyecto de eliminar 44 fideicomisos, ya que es a partir de iniciativas que se abre el debate en el parlamento.

Si al final de la discusión la mayoría decide que el FONDEN persista, así será, pero será modificado, advirtió.

“O estas modificaciones a estas leyes o estas desapariciones propuestas no significan la desaparición de los apoyos, de los recursos, sino cuestionar si es la mejor forma de administrar estos programas. No hay necesidad de retirar ninguna iniciativa, o sea, si se concluye que el fideicomiso del FONDEN debe quedarse, FOPREDEN, pues se queda y listo. O sea, no hay por qué sentirse los ofendidos y pedir que se retiren iniciativas, cuando estamos en un parlamento abierto”, reviró al diputado Romero Hicks.