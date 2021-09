Fiscal de Morelos anuncia impugnación a “desafuero de facto” aprobado en San Lázaro

Escucha la nota:



El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, se presentó en la Cámara de Diputados, en un último intento fallido de ser escuchado por los congresistas, antes de que se aprobara por mayoría, el resolutivo en el que determinaron no tiene fuero y por lo tanto es improcedente el proceso de declaración de procedencia en su contra, planteado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Carmona Gándara fue entrevistado en los pasillos de San Lázaro, a un flanco de una de las entradas al Salón de Sesiones.

Al terminar de charlar con la prensa, enfiló a la salida del recinto parlamentario y se retiró a bordo de una camioneta, flanqueada por otro vehículo similar, sin que autoridad alguna se lo impidiera.

Antes, coincidió con que el resolutivo aprobado por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados en la Cámara, fue un “desafuero de facto” y es un precedente que podría aplicar en el caso de cualquier otro Fiscal local.

“Con todo el respeto que merecen los legisladores, yo estimo que sí violaron la suspensión, voy a promover lo correspondiente, voy a hacerlo hoy mismo. Tenemos días inhábiles, eso va a retrasar y un poco las cosas, pero yo estoy tranquilo, porque yo no soy un delincuente y estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad, en el momento en que se me requiera”, remarcó.

Tras enfatizar que no teme a ser detenido por la FGR, y en caso de serlo, se trataría de una arbitrariedad, Carmona Gándara subrayó que este mismo martes 14 de septiembre, promovería un recurso legal contra la decisión tomada por la mayoría en la Cámara de Diputados.

“No tengo ningún miedo a ser detenido, porque yo soy una persona inocente, no he cometido ningún delito. Si se me llegar a privar de la libertad, será un acto arbitrario y seguramente los tribunales me van a dar la razón en su momento”, confió.

“No soy ningún delincuente, no he cometido ningún delito, se me está acusando de un hecho que no es delito. Lo que ha dicho la Fiscalía General de la República es que cuando fui designado Fiscal yo no tenía en ese momento mi examen de Control de Confianza, cosa que no es un requisito para ser Fiscal en ningún estado, en ningún estado de la República es así. Y vine a tratar de hacerme oír, la resolución fue inesperada, porque resolvieron que los fiscales de la República no tienen fuero”, enfatizó.

Manifestó que desde su punto de vista, los parlamentarios violaron una orden judicial por lo que podrían haber incurrido en el delito de desacato.

Debido a que también tienen fuero, cuando los jueces analicen el caso de su voto a favor de un “desafuero de facto”, podrían establecer responsabilidades contra quienes avalaron la decisión.

“Tendría que solicitarse el desafuero de los diputados que votaron en el sentido de que los fiscales del país no tenemos fuero”, sentenció, tras pedir que la política nunca esté por encima de lo jurídico.

Acusó que el caso legal en su contra, tiene origen estrictamente político y lo está impulsando el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, contra el que la Fiscalía no tiene ninguna intención de perseguirlo.

Si los organismos autónomos como la Fiscalía morelense siguen procesos contra servidores públicos del gobierno local, por la comisión de delitos, simplemente estaría cumpliendo sus funciones.

Recalcó que hará frente a la situación por la vía jurídica, ya que tiene al alcance los elementos necesarios para continuar con su defensa.

Aclaró que él sigue siendo Fiscal del estado de Morelos, sólo que no tiene protección constitucional momentáneamente, pero espera que sus recursos de defensa sean atendidos en juzgados federales e incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).