FGR resolverá caso de ‘influencers’ y PVEM, dice AMLO

El presidente admitió que hubo ‘actos indebidos’ en el proceso electoral, pero no se comparan “con las elecciones de Estado” de antes.

Escucha la nota:



Al pedirle su opinión sobre la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de ‘influencers‘ con millones de seguidores en redes sociales que promocionaron al PVEM en las 72 horas previas a las Elecciones 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que ese “un asunto de los ‘influencers’ y el PVEM‘, es de la Fiscalía que ellos lo resuelvan, ya hablé bastante de lo de las elecciones, dije que fueron elecciones limpias libres, que estoy satisfecho”.

Información relacionada: ¿actores promovieron el voto a favor del PVEM?

Actos indebidos

El primer mandatario federal agregó que “no dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de estado que llevaban a cabo los del partido conservador, esos se robaban las urnas, bueno, ¡nos robaron a nosotros hasta la presidencia! nada que ver…

Ahora me da mucho gusto de que cuando menos no están hablando de fraude o de elecciones de Estado porque no tienen elementos”.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que “sí ganamos o perdimos pues eso hay que dejárselo a la gente. Nada mas voy a seguir diciendo que nos fue tan mal, tan mal, tan mal, que el movimiento al que pertenezco, de 15 gubernaturas obtuvo democráticamente legítimamente el triunfo en en 11″.

Y en la Cámara de Diputados, mal, mal, mal mal, nada más le ganamos 185 de 300 distritos, nos fue muy mal, los del partido conservador avanzaron bastante, ironizó.

Promoción de ‘influencers’ al PVEM

Al insistirle en la promoción por el Partido Verde de estos líderes en las tendencias en redes sociales en plena veda electoral, el presidente López Obrador señaló que “no, no es correcto, pero ya hablamos aquí de la guerra sucia en la Ciudad de México, de como les hablaba los del partido conservador de que no votaran por la desgracia del Metro“.

Utilizaron esta desgracia con propósitos electorales porque siempre han andado zopiloteando. Ahora no pudieron, no les alcanzó, opinó.

López Obrador reiteró que “les funcionó aquí en la CDMX y se explica porque aquí es donde se recibió el mayor bombardeo y muchos compraron esas mentiras.

Y en la capital de República, que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo.

Lo atribuyó a que sectores de la clase media fueron influenciados, se creyeron lo del populismo, el que íbamos a reelegirnos, lo del mesías falso.

Pero hasta las piedras cambian de modo de parecer, es muy interesante de cómo la gente humilde sí internalizó bien el mensaje.

Integrantes de clase media, media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado ¡no!, está muy difícil de convencer, es el lector del Reforma, ese es para decirle siga usted su camino va muy bien”.

Por su parte, el mandatario de México indicó que el caso sobre los ‘influencers’ y su promoción en periodo de veda electoral, correspondería a la Fiscalía General de la República investigar.