¿Félix Gallardo privó de la vida a Enrique Camarena?

En una reciente entrevista, el narcotraficante, conocido como “Jefe de jefes”, dio declaraciones en las que aseguró no ser “una persona de armas”.

Escucha la nota:



Miguel Ángel Félix Gallardo, en una reciente entrevista, negó su participación en el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena en 1985.

El narcotraficante, conocido como el “Jefe de Jefes”, lleva más de 30 años en prisión por el crimen que según indicó el miércoles, no realizó.

-Información relacionada: DEA no tiene evidencias que relacionen a Bartlett con caso Camarena: investigador

“Ignoro el porqué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Le vuelvo a repetir, yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre”, expresó a una cadena de televisión estadunidense.

Desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el capo, de 75 años, concedió su primera entrevista, que llamó la atención por mostrarse con un estado de salud deteriorado.

Manifestó que su “salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno”.

Y es que, el “Jefe de Jefes”, apareció sentado en una cilla de ruedas, ciego de un ojo, sordo de un oído y en ocasiones, apoyado de un tanque de oxígeno.

¿Quién es Félix Gallardo?

De acuerdo con EFE, Miguel Ángel es fundador del cártel de Guadalajara, mismo que lideró junto a Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero, en las décadas de 1970 y 1980.

Se trató de uno de los primeros grupos criminales mexicanos en trabajar con las mafias de drogas de Colombia.

Sin embargo, lleva encarcelado desde 1989 por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la agencia estadunidense antidrogas (DEA), pero recibió condena hasta 2017, cuando se le impusieron 37 años de prisión.

”Jefe de Jefes” y su relación con el narcotráfico

Pese a ser reconocido como un capo de la droga, el narcotraficante afirmó que “no cometió ningún delito”.

Lo que consideró una “eternidad” llevar 32 años en la cárcel.

En ese sentido, denunció que lo han “tratado mal” dentro del penal y que fue arrestado “sin ninguna orden de aprehensión”.

De la misma forma, puntualizó en que nunca conoció a sus socios y negó la existencia de cárteles en Guadalajara, ya que antes de su detención mantenía “una vida de familia”.

Enrique Camarena fue secuestrado por el cártel de Guadalajara el 7 de febrero de 1985 en la capital de Jalisco, posteriormente su cuerpo se encontró en Michoacán. Félix Gallardo estuvo en prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, pero fue cambiado al de Puente Grande.