FCH rechaza que haya confundido a médico con hermano de ‘El Chapo’

Ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón para que ofrezca una disculpa por confundir a un médico con un hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el ex mandatario le aclaró que en su tuit solo preguntó “quién era la persona que estaba atrás” del tabasqueño cuando saludo a la mamá del narcotraficante.

A través de sus redes sociales, Felipe Calderón indicó que no hizo la afirmación y publicó la aclaración de Beatriz Gutiérrez, por lo que “si eso le parece ofensivo o calumnioso, se disculpo”.

*Información relacionada: Saludo de AMLO a mamá de “El Chapo”, puede ser un distractor: Felipe Calderón

Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es) https://t.co/HcljSC83MT

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020