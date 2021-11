Familiares de migrantes desaparecidos y asesinados en México protestaron frente a la Embajada de EU

En un acto en memoria de cientos de migrantes, en el antimonumento +72 ubicado en Paseo de la Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, recordaron que por años han buscado una respuesta que hasta el momento no han obtenido.

En el lugar colocaron flores y mostraron las fotos de tus familiares.

Ana Enamorado, madre de Óscar de origen Hondureño, desaparecido en Jalisco en enero del 2010 y quien es parte de la Caravana de Madres Migrantes Mesoamericanas, señaló que la instalación de la Mesa para la búsqueda y localización de migrantes, instalada por la Secretaría Gobernación, es una exigencia de las familias para que las autoridades realicen su trabajo de atender las denuncias, sin embargo reconoció que desde hace años las autoridades no les dan respuestas “ni hacen absolutamente nada”.

Agregó que las familias de las víctimas acuden a los consulados de Mexico en el extranjero pero les niegan la atención y les piden que viajen a este país para que presenten la denuncia, que le den seguimiento a sus casos e inicien las búsquedas a pesar de que saben que la mayoría no tiene los recursos para ello, mientras que en el caso de la Fiscalía General de la República, esta es omisa y les asegura que la desaparición no es un delito y por lo tanto no puede actuar al respecto.

Por su parte, Baudilio Castillo López, representante de la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, cuyo hijo del mismo nombre fue encontrado en una fosa clandestina junto con 42 personas más en San Fernando Tamaulipas en 2011, señaló que las familias se reunieron con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en su primera visita oficial a México, a quienes les pidieron intervenir para que se haga justicia en sus casos, ya que a pesar de las detenciones realizadas por éstos hechos, no han sido sentenciados.

Baudilio Castillo, quien viaja con una foto de su hijo cuando salió hacia Estados Unidos y tenía 23 años, lamentó que las autoridades mexicanas no les hayan ofrecido una disculpa, no los reconozcan como víctimas y no se hagan responsables de la inseguridad que priva en el país y que ha llevado a la desaparición y muerte de cientos de migrantes.