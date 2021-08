Falta que la Corte declare inconstitucional la Ley Zaldívar: diputadas federales

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, legisladoras de oposición y mayoría, que promovieron la acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Zaldívar”, calificaron como positiva la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de admitir ese recurso.

El mismo calificativo recibió la declaración del ministro presidente, Arturo Zaldívar, respecto a que no ampliara su encargo.

“Independientemente del pronunciamiento del presidente de la Corte, es preciso que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad señalado”, plantearon sobre el tema de la Ley Zaldívar la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega; la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio; la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez; y la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Tagle.

“Se tardó mucho”, critican

Por separado, las congresistas coincidieron que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea tardó mucho tiempo en declarar que se apegaría a los plazos constitucionales con respecto a su mandato.

“Se prestó a someter a la Corte, junto con el Presidente de la República, a un desgaste innecesario e indeseable”, criticaron.

“Anuncia @ArturoZaldivarL que ejercerá el cargo por el tiempo que fue electo. Ahora esperamos que la @SCJN declare inconstitucional el artículo 13 transitorio que ampliaba su función y aborde las acciones de inconstitucional que presentamos desde la oposición!”, escribió en su cuenta en Twitter la coordinadora del Sol Azteca en San Lázaro, Verónica Juárez.

“Innecesario desgaste”: Martha Tagle

“Que bueno que finalmente el ministro presidente @ArturoZaldivarL declare cumplirá con su mandato conforme a lo que establece la constitución el 31 de diciembre del 2022. Innecesario desgaste al que fue sometida la @SCJN por parte de @lopezobrador_ y la 4T. #LeyZaldívar”, agregó en la misma red social la diputada Martha Tagle Martínez.

La legisladora lamentó que en medio del “ruido” generado con la aprobación de la llamada “Ley Zaldívar“, una reforma que incluyó elementos contrarios a la ley, la acción de inconstitucionalidad no se presentara en términos más amplios.

Esto, porque la ampliación del mandato del ministro presidente e integrantes del Consejo de la Judicatura no es el único elemento irregular en las nuevas disposiciones.

Subrayó que no hay duda alguna de la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio de la reforma al Poder Judicial, “pero había la necesidad de que la Corte revisara otros artículos y no podrá ser, pues no fueron impugnados en las acciones de inconstitucionalidad”, agregó en Twitter.

“Nos hubiera gustado una posición más firme”: Lorena Villavicencio

“@ArturoZaldivarL mi reconocimiento por la declaración del Ministro Presidente al señalar que No ampliará su periodo en cumplimiento a la Constitución. Nos hubiera gustado una posición firme, antes de que se aprobara un transitorio que la vulnera”, apuntó la diputada de Morena, Lorena Villavicencio.

Recalcó que fue su deber como legisladora federal, haber respaldado el recurso legal contra algunos de los elementos ilegales de la llamada “Ley Zaldívar”.

“Celebro la admisión de la Acción de inconstitucionalidad que promovimos desde la oposición contra la #LeyZaldívar, con ello avanzamos en la defensa de la #IndependenciaJudicial. Confiamos en que el Pleno de la SCJN se pronuncie por la inconstitucionalidad del 13 transitorio”, recalcó la diputada Pilar Ortega Martínez.

A los pronunciamientos se sumaron la diputada panista Adriana Dávila y la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya.

Con información de Angélica Melín, reportera en MVS Noticias.

Zaldívar debió rechazar la extensión del mandato desde el inicio: senadores del PAN

El grupo parlamentario del PAN en el Senado consideró que Arturo Zaldívar debió rechazar desde el inicio la extensión de su mandato, cuando se aprobó la reforma judicial y que incluyó el artículo transitorio para extenderlo hasta 2024.

Los senadores del Partido Acción Nacional señalaron que la República se hubiera ahorrado meses de zozobra, pero al final, reconocieron, “la letra y el espíritu de la Constitución prevalecieron”.

Subrayaron que en abril pasado denunciaron el albazo legislativo y votaron en contra de la manobra que violentaba el proceso legislativo y el trabajo que el Senado de la República había realizado, además de que se promovió una acción de inconstitucionalidad por la Ley Zaldívar.

Los senadores panistas reconocieron a los ministros que resistieron “el embate del autoritarismo y actuaron apegados a la Constitución”.

“Hoy los mexicanos marcamos un precedente en la defensa de nuestra democracia; nadie está por encima de la Constitución. Ganó México”, destacaron sobre la acción de inconstitucionalidad admitida contra la Ley Zaldívar.

Con información de Alberto Zamora, reportero en MVS Noticias.