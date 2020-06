Falso que Gobierno Federal pida desobedecer el Quédate en Casa: López-Gatell

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, afirmó que es falso que el gobierno federal este invitando a los mexicanos salir de sus casas “porque no hay razón para abrir las labores que no sean esenciales” debido a que la emergencia sanitaria por coronavirus continúa con una tendencia a la alza en contagios y hospitalizaciones.

En conferencia de prensa, reconoció que cuatro de cada 10 personas a quienes se les hace una prueba de diagnóstico por Covid-19 son positivos, pero en el caso de los diagnósticos rápidos no son fiables en sus resultados por lo que no descarta que sean empresas privadas las que estén detrás de la insistencia de realizarlos de manera masiva.



Reiteró que el segundo ciclo de coronavirus en el país se esperaría que coincidiera con la temporada de influenza que es de octubre de este año a abril de 2021, “y piensan que la transmisión del Covid-19 se podría asociar a temperaturas frías”, por lo que no quitarán las reconversiones hospitalarias.

También, señaló que si han tenido retrasos de semanas en consultas médicas de otras enfermedades que no son Covid-19 porque no se ha usado en la totalidad el convenio con hospitales privados, pero dijo que “la entrega de medicamentos no tiene porque estar afectada”.