Falso que alguna organización cumpla con requisitos para ser partido: INE

Desde el Instituto Nacional Electoral aclararon que en este momento la organización que afirme que ya cumplió con los requisitos para obtener el registro como partido político nacional le está mintiendo a la ciudadanía y está promoviendo una noticia falsa, porque aún falta que el INE coteje y apruebe que cumplen con los 233 mil 945 afiliados y que las asambleas que realizaron tuvieron quorum.

En entrevista con medios de comunicación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que será hasta junio cuando determinen qué organizaciones obtuvieron el registro como partido político nacional, antes deben revisar que no tengan afiliaciones corporativas y duplicadas, y una fiscalización a sus recursos.

“Quién diga que ya cumplió los requisitos hoy le está mintiendo a la ciudadanía porque hoy nadie tiene nada, hasta que el INE haga su trabajo de compulsa de las afiliaciones para que valga la última y no las anteriores, porque vamos a revisar que detrás de estas organizaciones no haya una afiliación corporativa, es decir que no intervengan sindicatos ni iglesias”, sentenció.

Señaló que hoy nadie ha cumplido con los requisitos porque aún falta la revisión del INE.

Audio noticia falsa

“No sé porque andan diciendo que ya obtuvieron registro como nuevos partidos políticos, en las redes sociales se ha difundido como si fuera una verdad, cuidado noticias falsas, no es cierto, hoy nadie puede decir que ya cumplió requisitos para convertirse en partido político… No hay nada para nadie, si quieren saber cuándo podremos decir si alguien obtuvo su registro como partido político, si cumplió o no con las condiciones con calma y con paciencia esperémonos hasta junio”, aseveró.

El consejero presidente del INE señaló que su experiencia de los últimos 12 años indica que el 15 por ciento de las afiliaciones de estas organizaciones “se cae”.

Por su parte, Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos, señaló que “están a la mitad del primer tiempo” en este proceso y hasta el momento no les ha llegado ninguna solicitud formal para conformarse como partidos político nacional, por lo que tienen que esperarse hasta el 28 de febrero, cuando vence el plazo.