Extractos de marihuana ‘tiene oportunidades médicas’, reconoce SSa

Ante la aprobación en el Senado de la República de la legalización de la marihuana para usos recreativo, científico, médico e industrial, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que si bien existen oportunidades médicas para aprovechar extractos de la cannabis, ellos no se pueden pronunciar por el tema lúdico “porque no es su competencia legal”.

En conferencia de prensa, reconoció que existen ciertos síndromes que no pueden ser controlados con los medios convencionales, ni farmacológicos, ni de estimulación eléctrica y es donde “la cannabis tiene un papel claro”.

“Existen importantes oportunidades para aprovechar esta planta, la cannabis, en distintas indicaciones terapeúticas que ahorita no tienen una solución definitiva, ahorita las que se han vuelto más conocidas son las crisis convulsivas refractarias… En la parte recreativa nos declaramos incompetentes en el sentido de competencia legal, no que no tengamos distintas perspectivas”.

López-Gatell indicó que la Secretaría de Salud al formar parte del Poder Ejecutivo solo le queda seguir las instrucciones y leyes que apruebe el Congreso de la Unión.

“Sobre la postura de la Secretaría de Salud respecto a la acción Legislativa que ahora pasará de regreso a la Cámara de Diputados, lo que consideramos una es que el Poder Legislativo es soberano, y lo que legisle el Poder Legislativo se debe asumir y acatarlo”

Los senadores aprobaron el dictamen que expide la Ley General para la Regulación del Cannabis y crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, además de que se modifican, reforman y adicionan varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, pero estas modificaciones aún deben revisarse en la Cámara de Diputados.