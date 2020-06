Extinción de fideicomisos para ciencia y tecnología, es injustificada: investigadores

En el parlamento abierto virtual sobre la extinción de fideicomisos en ciencia, directores de centros e institutos de investigación señalaron que si bien los fideicomisos son perfectibles, no deben desaparecer.

El Gobierno Federal no tiene predisposición contra ningún fideicomiso, el único propósito de revisarlos es mejorar su operación, mantener los instrumentos que sean útiles, modificar los que necesiten ajustes y extinguir los que no estén funcionando de manera adecuada, planteó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

El legislador afirmó que sigue siendo un compromiso pendiente destinar 1 por ciento del Producto Interno Bruto a Ciencia y Tecnología, y aún así, se determinará la desaparición de fideicomisos en ese sector, que se considere, no dan resultados.

“No llegamos con alguna predisposición sobre alguno de los fideicomisos, queremos revisarlos, su pertinencia, su transparencia, los apoyos que por ahí se canalizan y la conclusión será que son buenos instrumentos que deben de seguir, algunos tendrán que modificarse, algunos desaparecerán. Está claro que es una deuda pendiente de este país invertir más recursos en ciencia y tecnología”, remarcó Delgado Carrillo.

Gran parte de los recursos que manejan son autogenerados y son fiscalizados en todo momento, por proyectos impulsados y por resultados, a través de comités técnicos, enfatizaron .

Los argumentos expuestos en la iniciativa de reformas presentada por la mayoría en el Congreso, dijeron, no justifican la desaparición de fideicomisos de ciencia y tecnología, alertaron.

“La extinción de fideicomisos no puede justificarse en las razones enunciadas en la exposición de motivos de la iniciativa de ley. Tampoco se entiende las razones por las cuales la propuesta de reformas desaparece la posibilidad de obtener recursos autogenerados. De aprobarse, se producirían efectos opuestos a los que se buscan, se perdería la capacidad de generar y usar recursos autogenerados y la posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento externas. Sin duda los fideicomisos son perfectibles, pero no son prescindibles”, recalcó el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón.

Por su parte, el director de Consulta y Estudios Normativos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), José Martínez, que acudió al parlamento abierto virtual en representación de la titular del organismo, explicó el funcionamiento de los distintos fideicomisos operados.

Subrayó que se respalda mantener los fideicomisos y Conacyt refrenda el compromiso de revisarlos para mayor transparencia y correcta fiscalización, para garantizar el uso adecuado de recursos recibidos y autogenerados.

En sus intervenciones, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez y el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero, subrayaron que no comparten la propuesta de extinguir fideicomisos para ciencia y tecnología, rubro fundamental para el desarrollo del país, en nombre de la austeridad y el combate a corrupción.

La decisión implicará la desaparición de becas, el freno a investigaciones, la asistencia de investigadores y científicos mexicanos a encuentros internacionales, así como la reducción de sueldos a investigadores y la paralización de labores en centros e institutos dedicados a esa rama del conocimiento.

Coincidieron en que es preciso transparentar los fideicomisos referidos, redoblar las auditorías y también, mantener los recursos que reciben y autogeneran a través de sus proyectos de investigación.

Al enfatizar que no pueden ni deben desaparecer, pero sí perfeccionarse, los legisladores de oposición dijeron, en particular el coordinador del PAN, que se concuerda con aplicar austeridad en todo el gasto, pero no ir al extremo del “austericidio”.

También reconocieron como adecuado, la corrección que hace el Gobierno Federal, al dejar fuera del recorte del 75 por ciento en toda la administración pública federal, a centros e institutos de investigación científica y tecnológica.