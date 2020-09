Exigen a Rosario Piedra revisar carpetas sobre violencia contra mujeres

Escucha la nota:



Integrantes de la organización nacional de mujeres del PRD exigieron a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país, en especial la violencia contra las mujeres por razón de género.

Además, en su carácter de ombudsperson nacional, que indague de oficio las presuntas violaciones de derechos humanos, y si las investigaciones a cargo de las fiscalías se están realizando con perspectiva de género y óptica de feminicidio, sin discriminación y sin violar los derechos humanos.

Al acudir a la sede de la CNDH, para entregar un oficio, la diputada federal del PRD, Frida Esparza, acusó omisiones por parte de Piedra Ibarra luego de las agresiones contra activistas en las distintas sedes de la Comisión.

“Hemos sido testigos de las manifestaciones que han realizados diferentes mujeres en la Ciudad de México y en Ecatepec donde las mujeres han recibido agresiones de parte de elementos de seguridad aventando diferentes objetos nos parece muy grave afortunadamente las mujeres ya fueron liberadas pero eso nos demuestra que las mujeres no pueden manifestarse libremente”, enfatizó.

La legisladora acusó que la CNDH no es un organismo autónomo, ya que Rosario Piedra no emite recomendaciones y contrario a acompañar a las víctimas, es omisa y no hay un compromiso real.

Por ello, la también perredista, Melba González, advirtió que esperarán respuesta en los siguientes días para decidir las acciones a seguir en caso de que la Comisión no atienda sus demandas.

“Es urgente porque es un tema muy delicado, también interpusimos oficios en la fiscalía de Ecatepec, y vamos a dar seguimiento y de acuedo a la respuesta veremos si vamos a bombardear todas las visitaduría del país hasta que lo haga porque si no incurre en responsabilidad l ser omisa”, aseveró.

El grupo de diputadas federales y coordinadoras nacionales del PRD, salieron de la Comisión tras la entrega del documento sin ser recibidas por la titular de la CNDH.