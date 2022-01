Exige PRD que López Gatell explique ante Congreso estrategia por repunte de Covid-19

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano exigió que el subsecretario de Salud Hugo López Gatell comparezca ante el Congreso, para que explique las acciones que se están desarrollando ante el incremento en los casos de COVID 19 en varias regiones del país.

El líder perredista pidió que el presidente Andrés Manuel López Obrador no proteja al funcionario federal ni lo esconda por los síntomas respiratorios que tiene, por lo cual dijo, que una vez que se recupere tendrá que dar la cara para rendir cuentas por el mal manejo de la pandemia.

“Que el presidente de la República no lo proteja, que no lo esconda; hoy no se presenta a la mañanera por tener una gripa y tos; pero en cuanto se recupere que dé la cara, que rinda cuentas a los mexicanos”, advirtió.

Zambrano Grijalva dijo que es necesario poner en marcha un plan de acción urgente y eficaz ante el repunte que se presenta en el número de casos de SARS- Cov2, además de implementar medidas sanitarias de prevención, abastecer de vacunas para el refuerzo a toda la población y contar con un plan de acción para dotar de insumos a hospitales ante la cuarta ola de contagios.

“Dicen que hay aumento de contagios, pero no saturación en hospitales, pues que no esperen a que eso suceda y que actúen de inmediato en lugar de maquillar cifras y justificarse”, afirmó.

El líder del PRD dijo que la situación no va a mejorar porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios de la Secretaría de Salud minimicen la pandemia o se muestran optimistas.

“Urge que atiendan lo que de verdad es importante para el bienestar de los mexicanos”, insistió.