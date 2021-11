Exhorta AMLO a participar en consulta de revocación de mandato

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato del 27 de marzo del 2022.

“El día 1 de diciembre cumplimos tres años… También aprovecho porque lo puedo hacer, no lo van a prohibir, pero, hay que participar en la revocación de mandato, ¡todo el pueblo! ¿Si puedo decirlo?… ¡Sí!.. ¿no puedo?”, consultó López Obrador.

“Promover”, respondió el vocero presidencial Jesús Ramírez.

“Es ‘sí’ o ‘no’… ‘Sí’ , que continúe el presidente; ‘no’ que renuncia y que todos participemos, porque los conservadores son demócratas cuando les conviene, entonces no quieren participar y van a llamar a que la gente no participe, pero yo creo que es un buen ejercicio porque no solo es aplicarlo ahora, en marzo, sino ya quedó establecido en la Constitución, hacia adelante se va a tener que estar aplicando cada tres años, se le va a preguntar al pueblo”, remarcó el titular del gobierno federal.

En materia energética seguiremos actuando con responsabilidad y no afectaremos la herencia de las nuevas generaciones. Conferencia matutina https://t.co/g8dufmICOD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 3, 2021

“¡Todos!”, insistió el Jefe del Ejecutivo federal en su llamado a la participación; “sí consideran que hay muchísima corrupción, que es como dicen los conservadores, que ‘estamos en los últimos lugares en el mundo, que México es de los países con más corrupción’, que ‘hay más corrupción ahora que cuando Salinas’ y los sexenios anteriores, entonces, ¡hay que cambiar al presidente!, ¿para qué aguantar a un presidente corrupto?, ¡para afuera!, ¡a Palenque!”, finalizó López Obrador.

Cabe recordar que el lunes anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) subrayó que “el Presidente de la República –y en general todos los entes de Gobierno— tienen prohibido influir en la opinión de la ciudadanía durante el proceso de la Revocación de Mandato”.