Ex rector de la UNAM pide rechazar 'en todos sus términos' reforma eléctrica de AMLO

El ex rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, advirtió que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser rechazada en todos sus términos.

Al participar en el Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, organizado por la Cámara de Diputados, el ex subsecretario de Energía advirtió que la propuesta podría causar un grave daño al sector eléctrico, a la confianza de los inversionistas y a la economía del país.

Señaló, en este sentido, que la propuesta debe ser rechazada y atender los reclamos que ha planteado la CFE a través de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica.

Barnés presentó a los legisladores un decálogo de razones por las que no debe aprobarse la iniciativa.

Indicó que, al anteponer en el despacho económico a las centrales más viejas y menos eficientes de la CFE, se elevarán los costos para el suministro básico; además de que, al limitar la participación privada, se corre el riesgo de tener apagones generalizados.

El ex rector de la UNAM resaltó que en materia eléctrica no se puede improvisar, ni hay modelos únicos ni perfectos, pues ninguno ha estado libre de fallas, lo cual, dijo, no implica tirarlo por la borda, sino que se hacen los ajustes necesarios para robustecerlo.