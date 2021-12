Este viernes vence el plazo para que Emilio 'L' presente pruebas sobre caso Odebrecht

Mañana 3 de diciembre vence el plazo para que Emilio ‘L’ presente las pruebas del caso Odebrecht.

A luego de un mes de permanecer en prisión preventiva por el caso Odebrecht, este viernes vence el plazo para presentar todas las pruebas con las que cuenta para resolver su caso.

Cabe recordar que, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), consiguió una prórroga de 14 días naturales para también presentar pruebas sobre el caso de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

¿Quién es Emilio ‘L’ y de qué se le acusa?

Emilio ‘L’ fue director de Pemex entre 2012 y 2016.

Antes de encabezar Petróleos Mexicanos, estuvo a cargo de Asuntos Internacionales durante la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando contendió por la presidencia de la República .

Actualmente, Lozoya enfrenta dos procesos en prisión preventiva, uno por supuestos sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht y otro por la compra que hizo Pemex de la planta Agronitrogenados a sobreprecio.

¿A quién acusa Emilio ‘L’?

Lozoya, se encuentra en el proceso de conseguir una pena de hasta 35 años de prisión por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Sin embargo, el político se ha declarado inocente e incluso llegó a un acuerdo para subsanar los daños, que según su defensa él no causó.

Por ello, se ha encargado de ofrecer detalles sobre la forma de como algunos ex presidentes del país, secretarios de estado, gobernadores y legisladores solían realizar operaciones ilícitas.

Además de expresidentes, la denuncia señala a 13 políticos más, entre ellos tres gobernadores, a quienes acusa de recibir sobornos cuando eran legisladores.

Entre los personajes que ha destacado el ex titular de Pemex se encuentran: Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez ex gobernador de Querétaro y Miguel Barbosa actual gobernador de Puebla.

Otro de los señalados que resaltan son el expresidente de México Enrique Peña Nieto, a quien se acusa de gestionar y recibir parte de los sobornos de Odebrecht junto con su exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Este 3 de diciembre vence el plazo para que Emilio ‘L’ , presente sus pruebas para que el caso Odebrecht y Agronitrogenados y que ambos concluyan a su favor.