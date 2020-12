Este miércoles llegan más vacunas contra Covid-19 a la CDMX

Escucha la nota:



El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que este miércoles llega un nuevo embarque de 7 mil 800 vacunas contra Covid-19 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, explicó que el 4 de enero se recibirán 53 mil inmunizaciones más y se espera que amplíen la vacunación al personal de salud de los municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana de Valle de México, posteriormente incluirán a las entidades de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, y será después del 18 de enero cuando se expanda a todo el país.

Señaló que la próxima semana Cofepris recibirá el expediente completo de los estudios clínicos de la vacuna china CanSino para analizar si obtiene su permiso de uso en emergencia y en el caso de las dosis de AstraZeneca llegarían al país hasta marzo.

López-Gatell aseguró que estudios han revelado que si se vacuna al 20 por ciento de la población iniciando con personas mayores de 60 años se reduce un 80 por ciento la mortalidad por Covid-19.

Incluso, dijo que al vacunar a los adultos mayores se estaría cubriendo al 45 por ciento de las personas que padecen diabetes e hipertensión, y aseguró que las mujeres embarazadas no son un grupo de riesgo a agravar si se contagian por Covid.

Por último, señaló que ante la aparición de una mutación de Covid en Reino Unido no tienen suficiente evidencia científica de que sea más contagiosa y afecte a los jóvenes, y hasta el momento no ha sido detectada en el país; por lo que no podrían ordenar un “operativo de poca utilidad pasajero por pasajero en aeropuertos internacionales”.