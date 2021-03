Este 2021 no se permitirá ningún fraude electoral: AMLO

Escucha la nota:



El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó tajante que este 2021, no se cometerá ningún fraude electoral.

De gira por Sinaloa, el Primer Mandatario insistió en que su gobierno ayudará a que no se registren actividades irregulares en los comicios del presente año y elecciones futuras.

Subrayó que ya existe una fiscalía especializada en delitos electorales, aunado a que el fraude en esa materia ya se castiga con cárcel.

“Y existe ya una fiscalía electoral y va en serio, no se va a permitir ningún fraude electoral, esto nos va a ayudar mucho. En la convocatoria que hicimos a los gobernadores, todos respondieron de que vamos a cerrar filas para para lograr esto, que se le va a dejar como herencia, cómo legado a las nuevas generaciones. Tenemos que establecer el hábito democrático, que se termine esa mala historia de fraudes electorales”, apuntó.

Aseguró que la democracia en México sigue siendo una asignatura pendiente, porque en siglos no se ha logrado alcanzar dicha condición.

“Se va a garantizar que haya elecciones limpias y libres como nunca, esa es la asignatura pendiente en México, la democracia. En siglos no ha habido democracia” refrendó.

Lo anterior, tras hacer un recuento histórico desde la época de la Conquista española, hasta las elecciones de 2018, pasando por los fraudes electorales que se cometieron en su contra.

Al señalar que pronto dejará de acudir a las entidades y reducirá sus actividades públicas, debido a la veda electoral, lanzó un llamado a dejar de entregar despensas con el fin de obtener votos. “Nada de fraude electoral”, demandó.

Subrayó que en 2018, como nunca en la historia del país la ciudadanía salió a votar, y aunque la democracia no traerá al país “el cuerno de la abundancia”, con esa condición no habrá gobernante que “se sienta absoluto”, ya que es el pueblo el que tiene las riendas del poder.

Recalcó que en la misiva enviada a los gobernadores, les pidió cuidar que el presupuesto no se utilice a favor de ningún partido ni candidato, que no se compren votos, no se rellenen urnas, no se “acarree” a la gente a votar, no se falsifiquen actas y no haya fraudes, pues quien los cometa, puede ir a la cárcel.

Respecto al estado de Sinaloa, afirmó que es uno de los que reporta menor incidencia delictiva, en comparación con los homicidios que se cometen en entidades como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Sonora.

El Primer Mandatario supervisó las obras de ampliación y construcción de plantas de tratamiento de aguas, Urías I y Urías II.

En ese marco, se refrendó que se cerrará la planta de tratamiento de aguas El Crestón, porque dejó de ser útil, aunado a que no habrá problemas con ese procedimiento, ya que en la operación de dicho sitio no hay empresas privadas involucradas, que pudieran inconformarse legalmente con la decisión.