Este 2020 podría ser peor en seguridad, advierte ONC

La OMC atribuyó al sistema de gobierno anterior este problema de la inseguridad aún cuando no existe evidencia científica.

Escucha la nota:



En el 2019 se registró la peor crisis de seguridad de la historia de México y existen indicios de que este año podría ser peor, advirtió Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, quien aseguró que no existe evidencia científica de que el modelo neoliberal sea el responsable.

El especialista señaló que Andrés Manuel López Obrador atribuyó al sistema de gobierno anterior este problema de la inseguridad aún cuando no existe evidencia científica y respecto a ello, el observatorio dijo que no puede culparse a la actual administración, pero si de su crecimiento.

*Información relacionada: Muere pasajero tras oponerse a asalto en Valle de Toluca

Agregó que en el país los índices delictivos existentes relacionados con los homicidios dolosos, los feminicidios, los secuestros y otros, han crecido en mayor medida impulsados por “la impunidad devastadora” que existe actualmente en el sistema judicial.

El especialista añadió que este gobierno carece de una estrategia de seguridad, porque la Guardia Nacional es un instrumento para combatir la violencia pero no una estrategia; las decisiones en el combate al delito no pueden basarse en un análisis del día anterior y no pueden implementarse medidas que rindan resultados a largo plazo basadas en el informe mañanero del gabinete de seguridad.

Finalmente refrendó el ofrecimiento del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad para apoyar en la creación de una estrategia, el cual dijo, ha sido ignorado en repetidas ocasiones por el Ejecutivo, ello sin costo alguno para el estado o la ciudadanía.