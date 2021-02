Estamos de nuevo de pie, gracias por los buenos deseos: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador regresó a las actividades públicas tras convalecer por Covid 19, el mandatario encabezó la conferencia matutina en Palacio Nacional. “Aquí estamos para continuar luchando” refirió esta mañana luego de que el 24 de enero se ausentó de los actos públicos tras dar positivo a Covid 19.

López Obrador agradeció la muestras de apoyo que recibió de “amigos del extranjero” y del “pueblo de México” quienes le expresaron su apoyo para su recuperación.

Información relacionada: Reforma energética de AMLO pone en riesgo el T-MEC

“Y como decía José Martí: Amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie de lucha, vamos a continuar con la transformación y con el proceso que se inició que es fundamental para México y que podamos acabar con la corrupción, para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad”, manifestó a su regreso luego de dos semanas en las que se mantuvo en confinado de manera voluntaria.





La Cuarta Transformación significa solidaridad, empatía y fraternidad. Conferencia matutina. https://t.co/fMLmJtu4jE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 8, 2021





Afirmó que este proceso le sirvió para solidarizarse con las personas que se encuentran enfermas y con quienes se han recuperado del Covid-19 "En mi caso fui bien atendido, creo que de manera oportuna porque tuve síntomas un sábado por la noche, porque me hice la prueba porque estaba en San Luis Potosí y salí negativo, pero al día siguiente me hice la prueba llegando aquí, de nariz y una rápida y también salió negativa, sin embargo más tarde me avisaron que salió positivo".

"Ese sábado por la noche tuve un poco de malestar, el domingo también. Hablé con el doctor Alcocer, él me atendió junto con un grupo de médicos a quienes le agradezco mucho, y se decidió que participara en un proceso de investigación que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Nutrición, entonteces acepté ser parte del grupo de personas que están participando probando ciertos tratamientos".

"Me empezaron a aplicar desde el primer lunes un medicamento antiviral y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que todo mundo sabe, con dolores de cuerpo, poca temperatura y fui saliendo a medida que me aplicaron el tratamiento y que empecé a ejercitarme y caminar, así como hacer ejercicios de respiración y afortunadamente salí adelante", relató al mencionar como fueron las dos semanas en las que estuvo en recuperación.

El Presidente dijo que el equipo médico que lo atendió estuvo conformado por siete especialistas, dos de estos fueros los investigadores de Instituto Nacional de Nutrición.

López Obrador reveló que el virus se había alojado en sus pulmones por lo que se tomó la determinación de aplicarle antivirales para evitar complicaciones.

Consideró que la alimentación y el ejercicio le permitieron salir rápidamente de la crisis de salud que atravesó y anunció que a partir de este lunes reactiva sus giras por el país.