“Estamos arrancando de raíz la corrupción”, afirma AMLO en entrevista

En una entrevista con el productor Epigmenio Ibarra, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con su “transformación” él y sus colaboradores “estamos arrancando de raíz el principal mal de México que es la corrupción”.

El primer mandatario mexicano hablaba mientras recorría pasillos, salones e incluso, cuando se subió a una silla para abrir la puerta y poder asomarse al balcón presidencial.

En una plaza vacía por la cuarentena, un grupo de personas con un altavoz le manifestaron: “Votamos por usted porque sabíamos que es nuestro gallo, se le agradece el apoyo a adultos mayores, a las madres solteras, a los estudiantes, a todos, necesitábamos un presidente a la altura de usted… hay malos funcionarios en instituciones a ellos ¡corralos!”.

—“Los van a atender ahora… sana distancia”, gritó el presidente de México.

López Obrador también seguía respondiendo preguntas cuando descendió con Ibarra—“porque es pueblo”—, por las Escaleras de Honor, destinadas solo a los primeros mandatarios.

“Esto, como es natural, genera inconformidades y hay grupos que se oponen… yo creo que todavía no alcanzan a constituir un grupo reaccionario porque todavía no se articulan bien, desse luego, si están muy enojados e están de mal talento y talante porque no se están acercando mucho con los medios“ dijo el presidente de la República.

—“Yo siento que pasan del enojo a la conspiración y a la incitación al golpe”, comentó Ibarra.

—“Sí, pero no hay condiciones para eso, no han podido creer esas condiciones y además en nosotros tenemos el apoyo de la gente, el respaldo popular. Pudieron derrocar y asesinar a (Francisco I) Madero porque siendo un hombre bueno, un demócrata auténtico no le dio el tiempo para hacerse de una base social de apoyo… ahora son situaciones distintas. Un gobernante en un proceso de transformación sin apoyo popular, no es nada”, apuntó López Obrador.

En los días más duros de la pandemia de Covid-19”, el presidente López Obrador insistió en que no se endeudará al país con la pandemia del Coronavirus y remarcó que “el Fobaproa costó 3 billones y costará 50 años en pagarla”; ahora la prioridad es el bienestar de la gente con austeridad y erradicación de la corrupción.

“Contamos con el apoyo de la gente que eso es fundamental yo he dicho que cuando el pueblo ya no me quiera, como dice la canción ese día voy a llorar y me voy a Palenque, no voy a estar yo a la fuerza”, remarcó.