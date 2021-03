Estados y municipios usaron de forma poco clara más de 29 mil mdp: auditor especial

Escucha la nota:



La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se reunió en privado con el titular de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Emilio Barriga.

En el encuentro, el auditor refrendó que en el tercer bloque de informes de revisión a la Cuenta Pública 2019, se observó una suma total de 29 mil 290 millones de pesos cuyo destino no fue claro y los estados, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, universidades públicas y otros organismos sujetos a revisión, aún deben aclarar.

De dicha cifra, remarcó el auditor de Gasto Federalizado, sólo se han podido recuperar a través de reintegros a la Federación, durante el proceso de auditoría, 559 millones de pesos.

De la cifra global observada, falta por aclarar más del 98%, con 28 mil 730 millones de pesos.

Más de 15 mil 300 millones de pesos de la suma observada, correspondieron a Gasto Federalizado Programable; mientras que 11 mil millones 291 mil pesos destinados a participaciones federales, fueron empleados de manera irregular, abundó.

Del total observado, la mayor parte de las anomalías, con 11 mil 179 millones de pesos, se registró en el uso de las Participaciones Federales a Entidades Federativas.

En el rubro de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, identificado con la clave U006, que son transferidos a través de Convenios de Apoyo Financiero, para educación media superior, superior y posgrado, la Auditoría Especial observó 9 mil 887 millones de pesos.

En el cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, hubo anomalías por dos mil 661 millones de pesos.

En el ejercicio de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), hubo irregularidades por mil 379 millones de pesos.

En el uso del los recursos destinados al programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, identificado con la clave U080, donde la dependencia responsable es la Secretaría de Educación Pública (SEP), las anomalías alcanzaron los mil 379 millones de pesos.

En el fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México (FORTAMUNDF), las anomalías registradas alcanzaron los 748 millones de pesos.

En el Fondo Regional (FONREGION), las irregularidades fueron de 510 millones de pesos.

En el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), hubo poca claridad en la utilización de 498 millones de pesos.

En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), los entes fiscalizados no pudieron aclarar el uso de 276 millones de pesos.

En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), las anomalías registradas alcanzaron 278 millones de pesos.

En el programa Escuelas de Tiempo Completo, se observó el uso irregular de 230 millones de pesos.

En el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del anterior Distrito Federal, (FISMDF), quedó pendiente de aclarar el uso de 132 millones de pesos.

En el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), utilizado de emergencia para compensar las diferencias entre las participaciones entregadas a los estados por la Federación, no se aclaró el uso de 112 millones de pesos.

La principal irregularidad detectada por la ASF en el gasto en estados y municipios en 2019, fue la falta de documentación para justificar o comprobar gasto. Esta anomalía privó en la totalidad de los 29 mil 290 millones de pesos observados.

El organismo fiscalizador encontró que en el caso de 12 mil 696 millones de pesos, se hicieron transferencias de recursos públicos a otras cuentas bancarias.

Los entes fiscalizados hicieron pagos de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, por más de dos mil 808 millones de pesos.

Hicieron pagos improcedentes o en exceso, por mil 374 millones de pesos.

Utilizaron los recursos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa, por un total de mil 11 millones de pesos.

También cometieron irregularidades como tener recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Utilizaron 580 millones de pesos en conceptos no autorizados por la dependencia normativa.

Asimismo, se encontraron irregularidades como bienes adquiridos perdidos o que no operaban, o bien, servicios no realizados, pagos improcedentes a los centros de trabajo, falta de amortización de los anticipos, asignación presupuestal que no corresponde con lo establecido en la normativa, fallas en pago de impuestos estatales, fallas en pago de multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales y administración inadecuada de los recursos destinados a los fondos o programas.

El auditor especial también recordó que en 2019, se realizaron mil 358 auditorías, de las cuáles, el 72%, equivalentes a 982, correspondieron a la revisión del gasto federalizado.

La mayor parte de la revisión, con 612 expedientes, se llevó a cabo para la presentación de la Tercera Entrega de Informes de la Cuenta Pública 2019.

La mayor parte de las últimas 612 auditorías, con 375, aplicaron a gobiernos de los estados; 119, equivalentes al 19.5% del total, a gobiernos municipales; y 35 revisiones, equivalentes al 5.7%, se hicieron a universidades.

De las 612 auditorías, 226 se centraron en fondos de aportaciones destinados a la nómina educativa (FONE); seguridad pública (FASP); infraestructura social para las entidades (FISE); al fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF); a la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del anterior Distrito Federal, hoy Ciudad de México (FISMDF); y al fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones señaladas (FORTAMUNDF).

Se aplicaron 140 auditorías a convenios en materia de seguridad, educación para adultos, Escuelas de Tiempo Completo, al Programa Nacional de Inglés (PRONI), y otros rubros como “PROAGUA”, Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género; así como al fondo de Capitalidad, al Fondo Metropolitano, al fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, el Fondo Regional (FONREGIÓN), y al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público (FOTRADIS); y también se revisaron las Participaciones Federales a Entidades Federativas.

Aunque esos encuentros comúnmente se llevan a cabo de manera pública, en esta ocasión, la Comisión de Vigilancia determinó que la revisión de las cifras sobre el gasto federalizado correspondiente a la Cuenta Pública 2019, la primera del actual Gobierno Federal, se realizaría a puerta cerrada.