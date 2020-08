Estado incumple medidas de la CIDH por caso Hernández Cardona

La hija del activista, María Soledad Hernandez Mena, señaló que no existe voluntad por parte del Estado Mexicano para otorgarles justicia.

El próximo 13 de septiembre vence la prórroga que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó al Estado Mexicano para el cumplimiento de la resolución por la ejecución extrajudicial del activista Arturo Hernández Cardona, atribuido al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sin embargo a la fecha no hay resultados, denunció la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad.

A través de una videoconferencia de prensa, la hija del activista, María Soledad Hernandez Mena, señaló que no existe voluntad por parte del Estado Mexicano para otorgarles justicia porque las medidas cautelares se han cumplido a medias y no atienden los mandatos de la CIDH. Además se otorgó recientemente un amparo al ex edil perredista.

Recordaron que han pasado ya siete años desde la desaparición y asesinato del activista y “solo hay silencio” sobre el caso, incluso respecto al proceso penal del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, detenido actualmente por la ejecución extrajudicial del activista no avanza.

El activista Fray Julián Cruzalta, exigió justicia en el caso y pidió a la CIDH que no otorgue una nueva prórroga al Estado Mexicano, ya que el caso de Arturo Hernández es un claro ejemplo de lo qué pasa en el país, es decir, se ignora el derecho de las víctimas y se ignora la obligación de responder de forma y fondo sobre estas situaciones.

Los representantes de Décadas contra la Impunidad y la hija del activista asesinado, advirtieron que si el Estado no cumple con los mandatos de la CIDH, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que resuelva este tema.