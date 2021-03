Esta semana se informará sobre caso Nuevo Laredo Tamaulipas

Escucha la nota:



Al cuestionarle sobre la falta de respuesta a familiares que llevan 4 semanas en plantón en demanda del esclarecimiento de los hechos de julio del 2020 en Nuevo Laredo Tamaulipas, que habrían derivado en posibles ejecución extrajudicial y desaparición forzada de civiles a manos del Ejército, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que esta semana se informará sobre el avance de las investigaciones.

“Lo único que quiero que quede claro es que nosotros no permitimos la represión, no somos iguales a los gobiernos anteriores”, enfatizó López Obrador.

—“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos…” se enunciaba en Palacio Nacional cuando el primer mandatario mexicano paró en seco el cuestionamiento.

—“Si, no, pero los del Alto Comisionado quisieran equipararnos con los gobiernos anteriores; nosotros no somos autoritarios, no somos represivos y el Ejército mexicano está cuidando y protegiendo los Derechos Humanos”, manifestó el presidente de la República.

Cabe recordar que el pasado 3 de marzo, ante las protestas de los familiares del joven Damián Genovés Tercero y del menor Alejandro Tercero, para exigir justicia por su ejecución y desaparición respectivamente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reiteró su llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para avanzar en la investigación y resultados sobre el uso letal de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio de 2020, donde tres víctimas de secuestro murieron.

“Necesitamos aclararlo, porque si hay algo que cuidamos es el que no se violen los Derechos Humanos, entonces vamos a informar el viernes (26 de marzo del 2021) va a estar aquí Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Segob) con el informe correspondiente y videos y todo lo que tiene que ver con esto, para que la gente tenga la información general… aunque sea un solo caso, tenemos que esclarecerlo porque no habido ninguna denuncia del caso de Nuevo Laredo esta una investigación, se está revisando para ver si hubo un uso indebido de la fuerza, si se excedieron, está abierto el expediente sobre este asunto; pero vamos aquí el viernes a tratarlo porque es muy importante”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

López Obrador insistió en que “gobiernos anteriores permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil se quedaron callados ante las masacres, incluso los organismos de la ONU, de la OEA y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar de que somos iguales y eso no. ¡No, no, no!, cuando estamos en la lucha para la transformación de México, la mafia del poder, fue creando una corriente de pensamiento según la cual, todos los políticos éramos lo mismo. Era un gran desprestigio para que la gente no participará, incluso había grupos de izquierda que llamaban a no votar porque ‘todos éramos iguales’; eso fue lo que hizo del movimiento zapatista, hablando en plata. No protestaban con Fox, no protestaron con Calderón, no protestaron con Peña y era no votar… afortunadamente, la gente piensa de otra forma… nosotros apostamos a la lucha pacífica y llevar a cabo una revolución de las conciencias y esto se logró”.

“Nosotros vamos siempre a respetar los derechos humanos… yo no quiero pasar a la historia como un presidente que no quería que se violaran los Derechos Humanos y que sin embargo, hubo un sólo un caso. No, no queremos ni un solo caso”, sentenció el presidente de México.