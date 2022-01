Esperemos que España autorice a Quirino Ordaz como embajador: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que España de su beneplácito para que el ex gobernador priista Quirino Ordaz Coppel sea el embajador de México en ese país europeo.

“Pues va bien, es un proceso que tarda pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador, yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte; claro que nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, que hubiese pleito con el gobierno español, ¡pues no!”, agregó el titular del gobierno federal en Palacio Nacional.

Relación México-España es buena

López Obrador dijo que la relación entre México y España está bien, pese a diferencias; “las sigue habiendo porque se trata de naciones libres e independientes y soberanas, sobre todo porque no aceptaron ofrecer una disculpa para reiniciar una etapa nueva, todo esto por las conmemoraciones del año pasado, los 500 años de independencia por la 200 años de Independencia, 500 años de invasión y los abusos que se cometieron, estábamos planteándoles que se ofrecieran disculpas como lo hemos hecho nosotros, para reiniciar una nueva etapa de reconciliación. Pero lo tomaron a mal, ni siquiera me respondieron la carta. Sin embargo, eso ya pasó, que cada quien que asuma su responsabilidad. Yo pienso que eso pudo ayudar mucho, es muy importante el perdón, no hubo entendimiento en eso”.

“También ha habido diferencias porque era más que estrecha la relación del gobierno de España con el gobierno de México durante los sexenios del período neoliberal. Las empresas españolas hacían lo que querían, nos veían como tierra de conquista, se llevó a cabo una especie de segunda conquista; entonces ya eso ya no se permite, no lo aceptamos. Yo creo que el pueblo español nos entiende bien. porque ellos no aceptarían qué otro país o que empresas de otros países llegaran a saquear a robar, como sucedió durante el gobierno de (el ex presidente Vicente) Fox, de (Felipe) Calderón de (Enrique) Peña Nieto. ¡Hay pruebas pero abundantes!”, añadió López Obrador.

AMLO no ha tenido contacto con Salmerón y Pavlovich

“Hemos tenido con estas empresas (Iberdola, OHL) esas diferencias, pero nada grave. De ahí, que no creo que haya problema para que acepten nuestra propuesta y le den el beneplácito a Quirino, Ordaz”, enfatizó López Obrador.

Finalmente, el presidente de la República aclaró que no ha establecido contacto con los ex gobernadores Claudia Pavlovich (designada al consulado en Barcelona) y Carlos Miguel Aysa (quien va a la embajada en la República Dominicana), ni con el historiador Pedro Salmerón (quien encabezaría la embajada en Panamá), luego de la polémica que se generó con su nombramiento.