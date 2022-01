Especialistas a favor y en contra debaten sobre reforma eléctrica de AMLO

En la Cámara de Diputados, durante el primer foro del parlamento abierto de la reforma eléctrica del Presidente de la República, especialistas dividieron opiniones sobre el proyecto.

Los tres expertos que hablaron a favor, advirtieron que sin la reforma, en tan solo siete años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría producir únicamente el 16 por ciento de la electricidad en el país.

Aseveraron que el sector eléctrico no es un asunto de mercado, sino de seguridad nacional.

Calificaron como “un atraco” a la nación, la entrega de permisos a productores privados, y la obligación de CFE, de comprarles la generación de “energías limpias”, lo que ha provocado que las plantas de la empresa productiva dejen de trabajar.

“Consistió en privatizar, para luego desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, la fragmentaron, la disminuyeron y desde luego se originó toda una serie de pérdidas para el país. El sindicato que venimos a representar, implica que necesitamos otra reforma energética, que esté acorde a los intereses del pueblo”, dijo el ponente Héctor Cuapio, integrante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Reforma innecesaria y “apocalíptica”

Los invitados que se pronunciaron contra la reforma, sentenciaron que los cambios necesarios al sector eléctrico no requieren modificaciones constitucionales.

Con la reforma, se perderá la competitividad y se dispararán los precios de la electricidad, sentenciaron.

Mejorar el sector no es destruir la norma vigente, afirmaron.

“Qué enfrentaríamos con la reforma que se nos está presentando, yo identificaría varios irreparables, se cancelaría, la reforma prevé cancelar el 62 por ciento de la generación nacional, por la cancelación de los permisos, esto nos traerá una insuficiencia en la generación, alrededor del 50 por ciento del país podría quedarse sin luz”, alertó el consultor en temas energéticos, Carlos de María.

Añadió que por cancelación de contratos, el país tendría que pagar indemnizaciones millonarias y podría hacerse acreedor a sanciones internacionales, por incumplimiento de acuerdos y daño a inversiones comprometidas.

Explicó que al cancelar permisos, como indica la iniciativa del Presidente, en cuanto la medida entre en vigor, el 50 por ciento del país quedaría desconectado, “apagado”, por lo que el nivel de “destrucción” de la propuesta oficial sería “apocalíptico”.

Por su parte, la especialista Monserrat Ramírez, coincidió en que no es necesario modificar la Constitución, con el fin de atender anomalías en el sector energético y “castigar” abusos de empresas.

Los ajustes podrían aplicarse a leyes reglamentarias y acuerdos, con el propósito de no afectar a inversionistas privados que han actuado “bien”.

Por el contrario, el resultado de esa medida sería eliminar la competencia, frenar los proyectos de energías renovables y limitar aún más la necesaria intervención de los organismos reguladores, cuya autonomía es fundamental para mantener el equilibrio en el sector.

Advirtió que la iniciativa del Ejecutivo se sustenta en premisas “falsas” y en argumentos de tipo político, no en razones técnicas.

Recalcó que la CFE no tiene capacidad energética para surtir al país al 100 por ciento y no tendría por qué hacerlo. El dilema de la reforma es quién genera energía más barata y quién no pone en riesgo el suministro.

La generación de CFE, apuntó, bajó de 58 a poco más del 30 por ciento en los últimos años, a partir de la entrada en vigor de las subastas de energía, que desplazaron la generación cara y sucia de la empresa productiva. El resto es mejorar la regulación y mejorar la operación de ese consorcio.

Las “falsedades y los otros datos”, apuntó, erosionan la confianza del ciudadano e inversionistas.

Confrontación diputados e invitados

En el foro que tuvo una duración aproximada de tres horas se registraron un par de roces entre los ponentes y legisladores de Morena.

La analista independiente y exfuncionaria de la Secretaría de Energía, Rosanety Barrios, se llevó reclamos de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Susana Prieto y Rafael Hernández.

El tono de respuesta de la especialista, que dijo que explicaría por tercera vez en el encuentro, si la crisis en el sector energético en España es responsabilidad de los productores privados, molestó al diputado Hernández Villapando. Tajante, el congresista le dijo: “gracias, soy retrasado mental”.

La diputada Prieto Terrazas, que reconoció su falta de experiencia en el tema energético, llamó “pseudo experta” a Barrios Beltrán, y le reclamó haber dicho que por orden del Presidente de la República, las tarifas del luz no bajan en el país.

En derecho de réplica, la participante refrendó su dicho, y aseveró contar con información que prueba, que el costo de generación de CFE ha bajado, pero las tarifas al usuario no, por instrucción del Primer Mandatario.