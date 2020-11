Es ‘muy extraño’ que se opongan a fuero presidencial: AMLO

Escucha la nota:



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que está enterado de que el Poder Legislativo debatirá esta semana la iniciativa pendiente para quitar el fuero al Jefe del Ejecutivo.

“Quiero ver quienes son los que se oponen a que se quite el fuero al Presidente de la República, porque es muy extraño, ¿por qué no juzgar al Presidente como a cualquier otro ciudadano, por qué mantener al fuero?”, cuestionó.

Durante la conferencia matutina de este lunes, indicó que envió otra más en donde no se incluye a legisladores, para tratar de conseguir el aval del Congreso.

“Los problemas de corrupción, de abusos d e poder en un sistema presidencialista se originan porque se toleran desde arriba, o hay asociación delictuosa o hay tolerancia desde lo más alto del poder”, justificó sobre su iniciativa. “Quitarle el fuero al Presidente ayuda mucho a terminar con la corrupción”, agregó, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Reiteró su postura de que “en todos los casos”, sus antecesores permitieron corruptelas con parte de su Gabinete, y que “el Presidente no se enteraba”.

“El Presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos y el Presidente no se da cuenta, esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales, el gobernador es una buena persona pero su secretario de Obra Pública es el que da los contratos a empresas preferidas, mentira, no hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador, o del presidente municipal, era una hipocresía, y si el presidente no se entera pues no está atento, no está haciendo su trabajo o manda pero no gobierna”, reprochó.