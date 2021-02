”Es muy ching..”, tiene derecho a no utilizar cubrebocas: Noroña sobre AMLO

*Lamentable que enfrentar directamente al coronavirus, no haya cambiado su perspectiva sobre el cubrebocas y la urgencia de corregir la estrategia de salud: PRD y MC.

En la Cámara de Diputados integrantes de mayoría y oposición se congratularon con el retorno público del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, por parte de la oposición hubo críticas.

La bancada del Partido del Trabajo (PT), a través de su vicecoordinador Gerardo Fernández, calificó al Primer Mandatario como “muy chingón” y defendió su insistencia en no utilizar cubrebocas.

*Información relacionada: Luchadores dan 'sillazos' a peatones que no usan cubrebocas

En tanto, legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) lamentaron que enfrentar directamente al coronavirus, no haya cambiado la perspectiva del Jefe del Ejecutivo sobre la necesidad urgente de reducir los riesgos de contagio ni corregir la estrategia frente a la pandemia.

“Es bien chingón mi compañero presidente @lopezobrador_” y “En verdad es muy chingón el compañero presidente @lopezobrador_”, escribió el petista en su cuenta en Twitter, @fernandeznorona.

El legislador se quejó de publicaciones periodísticas que destacaron la determinación del mandatario mexicano de no portar cubrebocas.

Calificó como “intrigas” las críticas a ese respecto, y dijo creer en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no puede contagiar personas, aunado a que México es un país libre donde no se ha impuesto el uso de mascarillas de protección y no se impondrá.

“Fue más lejos, les dijo claramente que se contagió porque tiene que trabajar”, insistió el diputado Fernández Noroña.

“Que bueno que presidente @lopezobrador_ salió bien librado del #Covid19 Lástima que la enfermedad y estos días de confinamiento no le dieron otra perspectiva y sigue negándose a dar un ejemplo contundente con el uso del cubrebocas para disminuir riesgos de contagios”, indicó textualmente la diputada de MC, Martha Tagle, en su cuenta oficial en Twitter.

Por su parte, la coordinadora del Sol Azteca en San Lázaro, Verónica Juárez, recriminó que el Presidente López Obrador ratifique la “fallida” estrategia contra el virus, con su insistencia en no protegerse ni proteger a quienes lo rodean, usando cubrebocas.

La actitud del Presidente muestra que no habrá cambio alguno en el modo de hacer frente al Covid-19, lo que anticipa que la pandemia en México se alargará indefinidamente, lo que generará consecuencias más negativas para la población y la economía nacional.

“López Obrador regresa de su convalecencia ratificando la misma estrategia fallida que ha colocado al país en el tercer lugar mundial de muertes por Covid-19, que mantiene colapsado al sistema de salud pública y que ha provocado una caída de menos 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto”, dijo la diputada Juárez Piña.

Señaló que la “terquedad” del Ejecutivo al no utilizar cubrebocas, muestra su falta de empatía con las personas que han perdido a personas cercanas a causa de contagios por coronavirus.

La determinación de hacer uso electoral de la vacuna contra el virus, en lugar de planear una campaña eficaz de compra, distribución y aplicación de las dosis, es muestra del fracaso de las acciones de su administración, apuntó la legisladora.