‘Es faccioso gobernar para un solo partido cuando se llega al poder’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que gobernar para un solo partido cuando se llega al poder es faccioso toda vez que se debe gobernar para todos sin importar el movimiento al que pertenezcan.

Al supervisar la obra de la Autopista Barranca Larga-Ventanilla en San Vicente Coatlán, Oaxaca, el mandatario indicó que se podrá militar en partidos distintos pero cuando se llega al gobierno, no se puede gobernar para uno solo.

“Podemos estar en partidos distintos o tener como origen movimientos o partidos distintos pero ya cuando se llega el gobierno se tiene que gobernar para todos. No se puede llegar al gobierno y gobernar nada más para un partido, eso es faccioso. Y que es ser faccioso, pues es ocuparse nada más de un grupo, de una parte y así es un partido”, afirmó.

Indicó que puede haber diferencias, por ejemplo, durante las campañas en el proceso electoral, “ pero una vez que ya se constituye el gobierno, se tiene que atender a todos”.

“Tú no estás conmigo y no votaste por mí, tú no vas a recibir nada, eso ya se acabó, el presupuesto es de todo el pueblo y se tiene que administrar con justicia, y tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo”, expuso.

Acompañado por el gobernador del estado, Alejandro Murat, López Obrador destacó la buena relación que lleva con el mandatario local y la obra que se lleva a cabo, “es un laboratorio para demostrar cómo se debe de trabajar en materia de obras, porque la carretera estuvo parada durante muchos años”.

“Ya se reinició y se va a terminar, esto es un ejemplo a seguir de cómo debemos de iniciar y terminar las obras. Nosotros heredamos muchas obras inconclusas; hospitales, escuelas, carreteras, plantas termoeléctricas y gasoductos, y las debemos terminar para no dejar herencia de obras inconclusas a nuevos gobiernos”, aseveró .