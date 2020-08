Errores en plan de educación por TV y riesgo de rezago educativo, ve PRI en San Lázaro

Escucha la nota:



En la Cámara de Diputados, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que llevar a cabo el ciclo escolar vía televisión, debido a la falta de condiciones sanitarias para volver a las aulas, generará un “grave” rezago educativo para millones de estudiantes.

Los legisladores del tricolor criticaron la medida, al afirmar que su planteamiento es erróneo, ya que descarga nuevamente en los padres y madres de familia el peso de la enseñanza y acompañamiento de los alumnos, sin establecer un plan de permiso laborales ni apoyo económico, como ocurrió con el programa Aprende en casa.

Tampoco prevé soluciones para alumnos con alguna discapacidad, lenguas originarias y quienes no tienen internet, luz ni televisión en casa, advirtieron.

Al aclarar que la autoridad federal hace lo correcto al no reanudar las clases presenciales en los planteles, debido a que la crisis sanitaria por Covid-19 aún no se supera, los priístas en San Lázaro insistieron en que la estrategia planteada tiene deficiencias que pueden derivar no solo en un mayor rezago educativo, sino en un incremento en la deserción escolar.

Expresaron que la educación impartida por televisión, radio e internet, vuelve a responsabilizar a los padres de familia, con obligaciones laborales, del seguimiento a las clases, realización de tareas, ejercicio y reportes.

Tampoco se han especificado los canales de atención y retroalimentación de dudas y quejas de los padres de familia ni para la evaluación de los conocimientos adquiridos a través de programas televisivos.

“Por lo anterior, resulta necesario que se incluya en este plan un permiso especial o apoyo económico para que las y los jefes de familia puedan apoyar a sus hijas e hijos en su aprendizaje; en especial con la retroalimentación, solución de dudas o evaluación de conocimientos derivada de los contenidos en video. Sin esto, se corre el riesgo de rezago de varias generaciones al tiempo que se alienta la deserción escolar; tal y como lo ha advertido la ONU”, indicaron.

Los diputados priístas dijeron estar a favor de los convenios de colaboración con la iniciativa privada, a fin de generar contenidos de mejor calidad para los alumnos.

Tras recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de proporcional educación pública, inclusiva, integral, de calidad y “excelencia”, los congresistas remarcaron que esos objetivos podrían incumplirse.

“Insistimos en la necesidad de que se realice una implementación estratégica de este plan de educación a distancia, que tome en cuenta las desigualdades educativas de las y los alumnos en todo el territorio, evitando que los rezagos se traduzcan, a futuro, en desigualdades sociales”, añadieron.