Entre reclamos de la oposición y burlas de la mayoría, PEF 2021 sale en comisiones

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos 2021.

La votación fue de 34 votos a favor, de la mayoría y aliados; y 15 en contra, de los congresistas de oposición.

El paquete económico del año entrante contempla recursos por 6.2 billones de pesos.

El proyecto se debatió entre la inconformidad y reclamos de la oposición, y burlas de legisladores de la mayoría.

En una muy breve presentación, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González detalló que las modificaciones propuestas, alcanzan apenas 2 mil 184 millones de pesos.

De esa cifra, se recortan 100 millones al Poder Legislativo, de los cuáles, 55 millones se le restan al Senado y 45 millones a la Cámara de Diputados; mientras que al Poder Judicial se le recortan mil 130 millones de pesos.

Al Instituto Nacional Electoral (INE) se le reducirán 870 millones de pesos; al Instituto de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se le restarán 13.4 millones de pesos; a la Fiscalía General de la República se le quitarán 71 millones de pesos; y al Tribunal de Justicia Administrativa 23 millones.

Los recursos referidos, se destinarán a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Gobernación (Segob), , para la atención a niños migrantes y fortalecer el Registro Público de Población.

En educación habrá una reasignación de 200 millones de pesos, con el fin de crear plazas; y finalmente, al área de medio ambiente se reasignarán 400 millones de pesos.

En el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus y el repunte de contagios en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de México, afuera del recinto, fue notoria la ausencia de grupos de manifestantes bloqueando accesos y demandando recursos para rubros como el campo, educación y obras en estados y municipios.

Congresistas incluso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recriminaron la decisión del Ejecutivo Federal de no otorgar recursos al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que este 2020 contó con 4 mil millones de pesos; y de recortar más de 2 mil millones de pesos a los organismos autónomos e instancias como la FGR.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que el Presupuesto no garantiza recursos para la vacuna contra coronavirus y tampoco favorece la recuperación económica.

“Que no especifica ni deja claramente establecido los recursos para la compra de la vacuna el próximo año, no hay ninguna partida en el presupuesto, para la compra de la vacuna. Es un presupuesto que no va a fomentar la reactivación económica. En el PRI por supuesto que estamos a favor de los programas sociales, por eso estamos en contra de este presupuesto, estamos en contra de que le quiten casi 45 pro ciento de los recursos al campo. Este presupuesto va a mermar la capacidad del Estado mexicano en materia de seguridad pública”, alertó el diputado Fernando Galindo.

“Y el trabajo sucio que está haciendo la comisión, es de bajarle en dos mil 184 millones de pesos a los órganos autónomos del país, el presupuesto. El Poder Judicial pierde mil 130 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral pierde 870 millones de pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pierde casi 200 millones de pesos, la Fiscalía General de la República, que debe contar con todo el apoyo, pierde 71 millones de pesos”, enumeró el también priísta Enrique Ochoa.

Por la mayoría, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Gómez, refutó sus posicionamientos con burlas.

“Los órganos constitucionales autónomos no pierden nada en este presupuesto. Como siguen con sus políticas de burocracias doradas, de dispendios, de gastadera en lo que no deben, pues seguimos autorizándoles un poco menos de lo que nos piden cada año. Pero ustedes también lo hacían, ja, ja, ja, yo no sé ahora qué lloran, parecen consejeros del INE o empleados de Córdova, ja, ja, ja. Pues me da mucha risa por lo ridículos que son”, les dijo el diputado Gómez Álvarez.

El congresista también se burló de las advertencias de legisladores de oposición sobre la falta de una partida específica en el presupuesto, para pagar la vacuna contra coronavirus.

“Por ejemplo, esta tontería de la vacuna, ja, ja. El gobierno mexicano ya dio un avance de millones de pesos a título de algo que no existe todavía, no hay vacuna, simplemente para comprar el lugar en la cola de la compra. Porque no hay vacuna, porque no se sabe cuánto cuesta ni cuánto costarán ni cuántas dosis se van a necesitar, no podemos abrir un apartado en el Presupuesto de algo que no conocemos”, advirtió.

Acto seguido, el diputado morenista afirmó que lo único seguro es que el Ejecutivo Federal garantizará el acceso a las vacunas, que serán gratuitas y alcanzarán para toda la población.