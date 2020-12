Enfermero increpa a López-Gatell por vacuna contra Covid-19

Escucha la nota:



A su salida del Hospital General de México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, fue increpado por Marco Antonio Hernández, enfermero del Hospital Adolfo López Mateos del IMSS, quien lo cuestionó cuando llegarían las vacunas contra Covid-19 a los nosocomios que están atendiendo a los pacientes.

El enfermo señaló que él junto con 15 compañeros fueron citados en el Hospital General y no les aplicaron las dosis durante este jueves.

“Mi pregunta es cuándo van a llegar las vacunas a los hospitales, estamos desde las 08:00 de la mañana esperando y no nos han pasado, cuando van a llegar las vacunas a los hospitales… Porque nos hicieron venir, y no se hizo que llegaran todas las vacunas a los hospitales y nosotros mismos las vacunas no las aplicamos cómo las de la influenza”, comentó.

El subsecretario de Salud respondió que será hasta el tercer embarque, es decir hasta la primera semana de enero, cuando se desplacen las vacunas de los campos militares para los hospitales.

“En el tercer embarque ya el operativo se desplaza de las unidades militares donde estamos haciendo la calibración y ya estará en unidades de salud”, expresó.

Sin embargo, el enfermero, de 50 años de edad, insistió que en su caso la vacuna es indispensable porque labora en él área de urgencias.