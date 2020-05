Enfermeras del IMSS piden a población no agredirlas

Escucha la nota:



Enfermeras del IMSS llamaron a la población a que les permitan salir y regresar a sus hogares con seguridad para que puedan continuar en la primera línea de batalla atendiendo a pacientes sospechosos y confirmados de Covid-19, después de que se dio a conocer que han registrado 46 agresiones en zonas públicas de 11 entidades.

En conferencia de prensa por el Día Internacional de la Enfermera, María Isabel López López, jefa de enfermería de Tercer Nivel de las Unidades Médicas de Alta Especialidad del IMSS, afirmó que actualmente atienden 184 hospitales de reconversión hospitalaria con personal altamente capacitado.

“Para proporcionar atención de calidad al paciente, el personal de Salud debe salir de sus hogares con la seguridad de que llegarán a sus centros de trabajo libres de riesgos, y que el sendero de regreso a casa debe ser un sendero seguro”.

Información relacionada: México alcanza 38 mil 324 enfermos de Covid-19; van 3 mil 926 muertos

Por su parte, Sandra Moya Sánchez, jefa de Enfermería de Segundo Nivel del IMSS, llamó a todos el personal médico a evitar que se contaminen de coronavirus por lo que deben seguir los protocolos de autocuidado.

“Esos mismos protocolos que le estamos pidiendo a la población tenemos que hacerlo nosotros, sino no seríamos congruentes cuando lleguemos a casa, pero por favor no hay peor combinación que el miedo y la ignorancia, no podemos ser ignorantes a esto que esta pasando, tenemos que documentarnos”.

En México, 8 mil 544 trabajadores de la salud se han contagiado por Covid-19 atendiendo a pacientes, de ellos 41 por ciento son enfermeras, la mayor parte de los infectados son empleados del IMSS, hasta el momento son 111 los que han fallecido.