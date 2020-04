Enfermeras del IMSS piden a ciudadanos respetar al personal médico

Escucha la nota:



La jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Zepeda Arias, llamó a todos los ciudadanos a respetar al personal médico porque están dejando su vida por atender a pacientes con Covid-19, e invitó a todos los que han agredido a enfermeros y médicos “a que los cuiden y tengan solidaridad en estos momentos en los que más se requiere unidad”.

En conferencia de prensa, señaló que han registrado 21 agresiones hacia personal de enfermería del IMSS en 12 entidades que son: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.

Dijo que ahora “están enfrentando un virus y no deben distraer su atención en agresiones y en quitarse el uniforme cuando salen a la calle para no ser violentados”, y aseguró que “el personal médico no son portadores de Covid 18 y no van a contagiar a nadie”.

También, explicó que en un hecho inédito la Guardia Nacional desplegó mil 600 elementos en las instalaciones de 184 hospitales del IMSS, para vigilar puertas principales de acceso peatonal y vehicular, y el área de urgencias

Por último, destacó que en los cuatro vuelos que han llegado de China les han llegado 370 mil pares de guantes, 192 mil 409 caretas protectoras, 46 mil 600 googles, 960 mil mascarillas KN95, 3 millones 361 mil mascarillas quirúrgicas y un millón 500 mil mascarillas de otra marca.