En veremos, toma de protesta del diputado federal del PRD Rogelio Franco

En la Cámara de Diputados, sigue en duda el reconocimiento de validez de la toma de protesta del diputado federal de Partido de la Revolución Democrática (PRD) privado de la libertad en Veracruz, Rogelio Franco, quien presentó un escrito a la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, del cual se dio cuenta durante la Sesión Constitutiva del pasado domingo 29 de agosto.

El presidente entrante de la Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez informó que la Cámara solicitó a las autoridades judiciales en la entidad referida, informen cuál es la situación legal de Franco Castán.

Hasta que las instancias judiciales correspondientes entreguen el reporte referido, dijo el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Cámara de Diputados valorará si hace efectiva esa toma de protesta, si espera a que el legislador se presente físicamente en el recinto o si rechaza su intención de integrarse a la LXV Legislatura.

Indicó que las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), son electorales y no parlamentarias, por lo que la Cámara aún debe estudiar si las cumple en sus términos o no.

Lo anterior, al ser cuestionado respecto a si los fallos de la autoridad electoral, en que declararon la vigencia de derechos políticos del exsecretario de Gobierno de Veracruz, eran o no suficientes para que la Cámara lo considere legalmente integrado a la Legislatura.

“El Tribunal y el INE resuelven sobre temas electorales, aquí estamos hablando de un tema parlamentario y el tema parlamentario tiene que ver con los procesos en Cámara para tomar protesta o no. Qué sucede si alguien viene o no, en qué condiciones está o no. Eso corresponde a la Cámara de Diputados y yo como presidente de la Mesa solicité información al juez de la causa penal para saber cuál es el estatus de su situación jurídica y sobre todo lo que tiene que ver con sus derechos político electorales, para con base en eso, tomar una decisión responsable”, argumentó.

El pasado domingo 29 de agosto, en el marco de la Sesión Constitutiva, el diputado electo Franco Castán, envió un escrito en el que expresó rendía protesta por esa vía, ante la imposibilidad de presentarse físicamente, al permanecer preso en un penal de Veracruz, acusado de “ultraje a la autoridad”.