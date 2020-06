En revisión esquema de Afores; “jubilados no recibirán ni el salario mínimo”: AMLO

Escucha la nota:



Al subrayar que sigue bajo análisis la revisión que se hará del esquema de las Afores, de las Administradoras de Fondos para el Retiro, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “se esta corrigiendo la plana de todo lo que hicieron mal”, para revertir las “políticas malas para la nación pero buenas para los que han estado medrando porque sacan ganancias excesivas; entonces, hay que corregir pero no imponiendo nada”.

Al afirmar que se escuchará a los trabajadores, a los empresarios, a las instituciones financieras, a los fondos y al propio gobierno, López Obrador insistió en que hay que revisar el esquema de las Afores porque “va a convertirse en un problema grave y tenemos que resolverlo entre todos”, enfatizó, porque “los que se van a ir jubilando no van a recibir ni siquiera el salario mínimo, recibirán la mitad de lo que mínimamente les corresponde y no podemos dar la espalda a este asunto”.

Información relacionada: No habrá rebrote por Covid-19, ya vamos en deceso: AMLO

El Jefe del Ejecutivo señaló que no será en su administración pero en el siguiente sexenio van a tener un problema gravísimo y problema que se soslaya, estalla”, subrayó.

López Obrador criticó que se manejó que “íbamos a cambiar las reglas, con reformas que estarían afectando a las administradoras de estos fondos; no es así, no era para meter miedo ni generar incertidumbre”.

“Aún no contemplado, cómo vamos a enfrentar el problema que se originó con la reforma de Ernesto Zedillo (expresidente), para que las pensiones de los trabajadores fuesen administradas por Afores que se fueron creando; no se contempló que iban a perder los trabajadores en vez de ganar”, agregó.

En esa línea, el presidente de la República enfatizó que en su campaña que lo llevó a la primera magistratura “yo no dije que íbamos a quitar las Afores, no dije que íbamos a nacionalizar los ferrocarriles, yo estoy haciendo lo que di a conocer durante la campaña, como lo dije en mi libro ‘La Salida’. Yo no engañe y no voy a engañar a nadie”, enfatizó.