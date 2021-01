En redes debaten pertinencia de usar la vacuna Sputnik V

Felipe Calderón, recordó que Hugo López Gatell aseguró el año pasado que los inmunizantes que estén en fase 3 no se deben usar por razones éticas y de bioseguridad.

Mientras en agosto del año pasado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell dijo que por razones éticas las vacunas que se encuentran en estudios de fase 3 no deben usarse, el Gobierno mexicano ya pactó con Rusia la compra de 24 millones de dosis de la Sputnik V que se encuentra en este supuesto.

En redes sociales, el ex presidente Felipe Calderón, recordó que el zar contra el Covid en México aseguró el año pasado que los inmunizantes que estén en fase 3 no se deben usar por razones éticas y de bioseguridad.

“No se puede comenzar a usar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3, no se puede, no se debe por razones éticas y de bioseguridad”, dijo el funcionario en ese entonces.

En agosto, el subse @HLGatell dijo que por razones éticas y de bioseguridad no se puede ni se debe usar la vacuna rusa por no haber terminado los estudios de fase 3 satisfactoriamente. Ahora nos anuncian que esa es la vacuna que aplicará en México (24 millones de dosis). https://t.co/H28yOd3MC0 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 27, 2021

El debate ya se había presentado cuando la senadora por el PAN, Lilly Téllez, quien cuestionó que se vaya a adquirir la vacuna rusa sin que tenga el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).