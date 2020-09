En octubre establecerían nuevas medidas restrictivas por influenza y Covid-19

Escucha la nota:



Advierte SSA que existen riesgo de que en octubre se establezcan nuevas medidas restrictivas por influenza y Covid-19

En octubre ante la llegada de la temporada de influenza podría exacerbarse la pandemia de Covid-19 y llevar a las autoridades a tomar nuevas medidas de restricción, advirtió Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Información relacionada: Hay presupuesto de 20 mil mdp para adquirir vacuna contra Covid-19: AMLO

En la conferencia de prensa vespertina, el funcionario reiteró que la pandemia no ha terminado, por lo que llamó a la población a mantener el confinamiento cuando no sea necesario salir, a fin de administrar los el riesgo mediante la disminución de contagios.

“La epidemia no ha acabado, mantengámonos en casa cuando no sea indispensable salir y si lo logramos, todas y todos vamos a manejar esta epidemia como pueblo de una manera más ordenada hasta que disminuya a niveles manejables, con el riesgo, no se nos olvide la advertencia, de que en octubre cuando venga la influenza que indiscutiblemente va a llegar, podríamos tener una exacerbación y podría ser que necesitemos nuevas medidas de restricción, por eso hay que administrar el riesgo disminuyendo lo más posible los contagios”, apuntó.

“Entre la semana 35 y la 36 no hubo cambio en la intensidad epidémica, medida por el número de casos nuevos detectados por semana, es desafortunado pero es una realidad y es muy probable que esto tiene relación con los periodos de desconfinamiento, cuando los periodos de desconfinamiento son acelerados desde luego hay una respuesta en la que los contagios se exacerban nuevamente y se pierde esa reducción de la epidemia”, indicó.

Hugo López-Gatell informó que en México se registran 694 mil 121 casos confirmados acumulados de Covid-19, y 73 mil 258 defunciones, 455 de ellas en el último día.