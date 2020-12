En noviembre, secuestro registra incremento de 3.6%

Escucha la nota:



La asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de noviembre, dicho ilícito registró un incremento de 3.6 por ciento al pasar de 83 carpetas de investigación en octubre a 86 el mes pasado.

Durante noviembre se contabilizaron 102 víctimas de secuestro, lo que representa una disminución de 21.5 por ciento, comparado con octubre cuando se registraron 130 personas privadas de su libertad.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación, destacó que las cifras oficiales siguen muy alejadas de la realidad, ya que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020 del INEGI, al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el secuestro registró un incremento de 23 por ciento, lo que da cuenta de que la cifra negra también va en aumento.

“En el caso de delitos de secuestro, en el 2018 había 81 mil 986, que es un escándalo, pasaron a 106 mil 896, y las víctimas pasaron de 79 mil 317 que ya traíamos en el 18, se fueron a 105 mil 189 secuestros.

Me parece que para que podamos tener una política pública adecuada y que el gobierno verdaderamente pudiera saber si ha disminuido el delito de secuestro, lo primero que tendríamos que hacer es abatir la cifra negra y eso no lo estamos haciendo”

A decir de Miranda de Wallace, para el 2021 se vislumbra un panorama similar, debido a que no hay una política coordinada en materia de seguridad.

“Eso es lo que seguiremos viendo por desgracia, no veo otro panorama porque no estoy viendo que haya una política de seguridad real, no estoy viendo una política que digan vamos hacer ‘a,b,c y d’ y nos va a llevar a esto, estamos teniendo un montón de cosas sueltas, fraccionadas, pero no veo nada orquestado, ni articulado”.

Según las cifras de la organización, durante el mes de noviembre las entidades con mayores secuestros son: Estado de México (19), Veracruz (13), Michoacán (6), Sonora y Puebla (4).

En lo que va de la presente administración, suman 3 mil 138 secuestros, es decir, que cada día, en promedio, cuatro personas son privadas ilegalmente de su libertad.