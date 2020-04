En mayo podrían reiniciar actividades productivas: AMLO

Escucha la nota:



El presidente Andrés Manuel López Obrador estima que a mediados de mayo, cuando se proyecta reiniciar actividades productivas con protocolo de sana distancia y cercos sanitarios en los municipios libres de contagio de Coronavirus en Mexico, también se podría coordinar con Estados Unidos y Canadá, la reactivar las cadenas de producción entre los tres países.

“En ese marco tenemos qué ver el reinicio de actividades económicas en Estados Unidos y Canadá, hay cadenas de producción; ellos no pueden iniciar si no inician las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos. Hasta la industria bélica estadunidense se abastece de partes que se construyen en México; desde luego la industria automotriz, no solo son empresas grandes, hay muchas empresas pequeñas, eso requiere de planeación, de hablar con los empresarios, de definir protocolos, definir calendarios, el proceso de apertura. Ya estamos trabajando en esto, con Hacienda, hay comunicación con las autoridades económicas de Estados Unidos y Canadá”, señaló el primer mandatario mexicano.

“Hay posibilidades de estar produciendo pronto en México, y vamos a dar esas facilidades para el mercado canadiense y estadunidense. Sí hay esa posibilidad y vamos a recuperarnos pronto”, indicó López Obrador al considerar que la medida también va a alentar la llegada de inversión extranjera, “porque la crisis produjo desajustes como en Asia y hay posibilidad en México de producir pronto, de invertir y producir en plazos cortos, vamos dar esas facilidades para el mercando canadiense y estadounidense”, explicó el presidente de la República.