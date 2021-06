En la elección ganó México, no fueron las más violentas: observadores

Escucha la nota:



Las elecciones de este domingo 6 de junio en México no fueron las más violentas y ganaron tanto el país como los ciudadanos, manifestaron integrantes del grupo de observadores internacionales acreditados formalmente, e invitados por el partido del Morena.

“Y que el proceso democrático se realiza en el marco de la democracia, ¡ha ganado México! Estas elecciones realizadas en 2021 tiene un único gran ganador y es México con todos los mexicanos y las mexicanas así es que, hoy día la democracia se ha ejercido en México, se ha ejercido por el pueblo”.

Elección con democracia

La hemos constatado en las calles, en los centros de votación, la hemos constatado en el debate político que nunca está exento de diferencias, pero esa es la política y esa es la democracia”, apuntó el senador chileno Alejandro Navarro.

Al dar sus impresiones sobre el desarrollo de la jornada, señalaron que si bien hubo lugares focalizados donde hubo violencia, como en Tijuana y en el estado de Oaxaca, en general fueron votaciones pacíficas.

La visión difundida en medios de comunicación internacionales, respecto a que la violencia reciente en México es completa responsabilidad del actual gobierno y que se generó a raíz de las elecciones 2021, careció de objetividad, aseveraron.

Remarcaron que hay hechos violentos y aún más graves en otros países de la región, como Colombia y Argentina, pero de eso no se ha hablado suficiente.

América Latina tiene un problema en materia de violencia pendiente por resolver, recalcaron.

Indicaron que entre otros elementos por atender en siguientes elecciones, lo cual será tarea de la autoridad electoral, es el funcionamiento de las casillas especiales.

¿Qué ha hecho AMLO?

También expresaron preocupación por la postura asumida desde la prensa internacional, criticando al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por no haber hecho nada en sus primeros dos años de gobierno.

Sobre las manifestaciones del gobernante mexicano contra distintos candidatos en el periodo de campañas, indicaron que no opinarían por tratarse de un asunto interno.

Incluso una observadora dijo que ella llegó a México hace tres días, y no vio ni escuchó los dichos del Presidente.

“Además no he oído lo que dijo el Presidente, entonces no me voy a posicionar. A mi lo que me llama la atención es que se pretenda de alguna manera, en dos años de gobierno cambiar lo que han hecho otros 70 años eran antes, ya no me acuerdo, que ha habido una violencia enorme y bueno, parece como que en dos años hay que arreglar lo que estaba pasando en México “, apuntó la observadora española Maite Mola, integrante del Partido de la Izquierda Europea.

Los visitantes extranjeros consideraron que la participación de más del 50 por ciento de los votantes, pese a tratarse de elecciones intermedias, fue muy relevante. Ello, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Aunque se detectaron dificultades y retrasos en la instalación de algunas casillas, y preocupó el cambio del sistema de votación en casillas especiales, indicaron que el proceso se llevó a cabo, desde su punto de vista y conforme a los lugares donde les tocó observar, en tranquilidad.

La violencia política y actos violentos asociados al fenómeno de la inseguridad en distintos puntos del país, agregaron, son un desafío que el Estado deberá atender, independientemente de los resultados electorales.

Afirmaron que el clima electoral de este domingo fue distinto al de procesos anteriores, con un ánimo democrático de participar y de hacerlo de manera pacífica.

Observadores atentos

Los observadores internacionales no perdieron de vista que al finalizar la votación, todas las fuerzas políticas participantes y sus candidatos se declararon ganadores.

Pese a ello, indicaron, hay confianza en que se respetarán los resultados electorales, aunado a que los mexicanos tiene instituciones fuertes en la materia.

Expresaron su deseo de que los resultados finales se den a conocer rápidamente.

En particular el senador Navarro, manifestó su preocupación por la participación de los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en otros comicios ha jugado un papel injerencista, alertó.

La observadora española, Maite Mola, fue quien hizo notar el papel que jugó la prensa internacional previo a la elección, haciendo juicios sobre el Gobierno Federal en México, al que se señaló y atacó por no haber “hecho nada” en sus primeros dos años.

Se habló mal de partido en el gobierno, se dijo que perdería muchos votos por no haber cumplido sus responsabilidades, y esos fueron métodos “impresentables”, utilizados para influir en el elector antes de ir a votar, lamentó.

También le pareció extraño e inusual, la presencia de gente “merodeando todo el tiempo” las casillas de votación.

Dijo que eso no lo había visto en ningún otro país donde ha observado elecciones.